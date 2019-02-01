Причастен к кинобизнесу в РФ: популярный украинский телеведущий "покаялся"

Речь идет о сериале 2012-го года "Возвращение Мухтара-2"

Известный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который недавно пожаловался на зависимость молодежи от соцсетей, рассказал своим поклонникам о съемках в российском сериале. Правда, отметил он в Instagram, это было давно.

Артист признался, что тогда был молод и нуждался в деньгах.

Также Остапчук пошутил, что "если бы снимался в порно, было бы не так стыдно".

Речь идет о картине "Возвращение Мухтара-2" (2012 год), в котором Владимиру досталась эпизодическая роль.

Телеведущий рассказал, что это стала его первой и единственной ролью в кино.

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

"Меня тут зовут Игорь, и я, соблазнив увядающую женщину, забираю все ее деньги от продажи квартиры. В самом конце меня ловит Мухтар прямо из машины (спойлер)", - написал он.

Также Остапчук спросил у своих подписчиков, какая бы роль в кино ему подошла сейчас?

В комментариях к сообщению фаны украинского шоумена подбадривают его и даже предлагают попробовать роль в голливудском блокбастере:

"Ну мне понравилось, как ты был мэром!"

"Зимой и летом одним цветом". Хорошеньким как был, так и остался";

"От таланта не спрятаться, не скрыться";

"В детстве очень любила этот сериал. После того перешла на "Комиссара Рекса", оригинальная идея таки качественнее смотрится на экране. Но если бы знала, какая точно это серия, пересмотрела бы, по крайней мере сцены с вами. Интересно";

"Вова, вы молодец. А кто в молодые годы не делал ошибок. На то она и молодость. По мне, так какую роль вам не дай, сыграете от души";

"Форсаж"! Вместо Пола Уокера"...

Скрин комментариев: instagram.com/vova_ostapchuk

Как сообщалось ранее, недавно известный украинский ведущий Анатолий Анатолич и главный Инспектор Владимир Остапчук посетили поместье и винокурни Джека Дэниела в Линчбурге в штате Теннесси (США), построенное в XIX веке и действующее до сих пор.

Также мы писали о том, что ранее Владимир Остапчук поразил воображение поклонниц снимком со съемок для мужского журнала.

Кроме того, ранее он заинтриговал неожиданным признанием. Я — принц, - сказал Владимир, и объяснил своим подписчикам почему.