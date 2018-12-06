Известные украинские журналисты посетили в Штатах могилу легендарного Джека Дэниела

Фото: коллаж РБК-Украина

На эксклюзивную экскурсию телеведущие записывались за месяц

Известный украинский ведущий, автор и продюсер проекта "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич и главный Инспектор Владимир Остапчук посетили поместье и винокурни Джека Дэниела в Линчбурге в штате Теннесси (США), построенное в XIX веке и действующее до сих пор. О своем путешествии они рассказали в эксклюзивом комментарии для Styler.

Это место известное тем, что уже около двух столетий именно тут производят самый знаменитый на весь мир именной виски.

Анатолий Анатолич (фото предоставлено Styler)

Имя Джека Дэниела для американцев стоит наряду с Кока-Колой, Микки-Маусом, ковбоями и Элвисом Пресли.

Владимир Остапчук (фото предоставлено Styler)

На эксклюзивную экскурсию телеведущие записывались за месяц, а ее продолжительность заняла два дня от посещения цеха изготовления фирменных бочек до самого производства.

Фото предоставлено Styler

История "Джей-Ди", как его называют американцы- это одновременно и традиционная история американского успеха и пример того, что и в захолустье можно разработать золотую жилу.

Анатолий Анатолич и Владимир Остапчук (Фото предоставлено Styler)

Также Анатолич и Остапчук посетили могилу Джека и дом, где жил предприниматель.

Могила Джека Дэниела (Фото предоставлено Styler)

Напомним, Анатолий Анатолич и Владимир Остапчук дружат уже много лет. Они начинали свои карьеры с радиоэфиров, а сейчас оба ведут лучшие шоу страны - каждый в своем сегменте.

Ранее мы писалио том, что известный ведущий Анатолий Анатолич рассказал о том, какой он папа, и каким он видит образование своих детей.

Также сообщалось, что Анатолий Анатолич случайно попал на фото знаменитой Виктории Бекхэм.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина