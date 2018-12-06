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Известные украинские журналисты посетили в Штатах могилу легендарного Джека Дэниела

STYLERПерсона    06.12.2018 - 20:56
Известные украинские журналисты посетили в Штатах могилу легендарного Джека Дэниела
Фото: коллаж РБК-Украина

На эксклюзивную экскурсию телеведущие записывались за месяц

Известный украинский ведущий, автор и продюсер проекта "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич и главный Инспектор Владимир Остапчук посетили поместье и винокурни Джека Дэниела в Линчбурге в штате Теннесси (США), построенное в XIX веке и действующее до сих пор. О своем путешествии они рассказали в эксклюзивом комментарии для Styler.

Это место известное тем, что уже около двух столетий именно тут производят самый знаменитый на весь мир именной виски.

Известные украинские журналисты посетили в Штатах могилу легендарного Джека Дэниела

Анатолий Анатолич (фото предоставлено Styler)

Имя Джека Дэниела для американцев стоит наряду с Кока-Колой, Микки-Маусом, ковбоями и Элвисом Пресли. 

Известные украинские журналисты посетили в Штатах могилу легендарного Джека Дэниела

Владимир Остапчук (фото предоставлено Styler)

На эксклюзивную экскурсию телеведущие записывались за месяц, а ее продолжительность заняла два дня от посещения цеха изготовления фирменных бочек до самого производства.

Известные украинские журналисты посетили в Штатах могилу легендарного Джека Дэниела

Фото предоставлено Styler

История "Джей-Ди", как его называют американцы- это одновременно и традиционная история американского успеха и пример того, что и в захолустье можно разработать золотую жилу.

Известные украинские журналисты посетили в Штатах могилу легендарного Джека Дэниела

Анатолий Анатолич и Владимир Остапчук (Фото предоставлено Styler)

Также Анатолич и Остапчук посетили могилу Джека и дом, где жил предприниматель.

 

Могила Джека Дэниела (Фото предоставлено Styler)

Напомним, Анатолий Анатолич и Владимир Остапчук дружат уже много лет. Они начинали свои карьеры с радиоэфиров, а сейчас оба ведут лучшие шоу страны - каждый в своем сегменте. 

Ранее мы писалио том, что известный ведущий Анатолий Анатолич рассказал о том, какой он папа, и каким он видит образование своих детей

Также сообщалось, что Анатолий Анатолич случайно попал на фото знаменитой Виктории Бекхэм.

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