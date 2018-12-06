Відомі українські журналісти відвідали у Штатах могилу легендарного Джека Деніела

Фото: колаж РБК-Україна

На ексклюзивну екскурсію телеведучі записувалися за місяць

Відомий український ведучий, автор та продюсер проекту "Зе Інтерв'юер" Анатолій Анатоліч та головний Інспектор Володимир Остапчук відвідали маєток і гуральні Джека Деніела у Лінчбурзі в штаті Теннессі (США), побудоване у XIX столітті, яке й досі діє. Про свою подорож вони розповіли в ексклюзивом коментарі для Styler.

Це місце відоме тим, що вже близько двох століть саме тут виробляють відомий на весь світ іменний віскі.

Анатолій Анатоліч (фото надане Styler)

Ім'я Джека Деніела для американців стоїть поряд з Кока-Колою, Міккі-Маусом, ковбоями та Елвісом Преслі.

Володимир Остапчук (фото надане Styler)

На ексклюзивну екскурсію телеведучі записувалися за місяць, а її тривалість зайняла два дні від відвідування цеху виготовлення фірмових бочок до самого виробництва.

Фото надано Styler

Історія "Джей-Ді", як його називають американці - це одночасно і традиційна історія американського успіху і приклад того, що і в закутку можна розробити золоту жилу.

Анатолій Анатоліч і Володимир Остапчук (Фото надане Styler)

Також Анатоліч та Остапчук відвідали могилу Джека і будинок, де жив підприємець.

Могила Джека Деніела (Фото надане Styler)

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч і Володимир Остапчук дружать вже багато років. Вони починали свої кар'єри з радіоефірів, а зараз обидва ведуть кращі шоу країни - кожен у своєму сегменті.

Раніше ми писалио те, що відомий ведучий Анатолій Анатоліч розповів про те, який він тато, і яким він бачить освіту своїх дітей.

Також повідомлялося, що Анатолій Анатоліч випадково потрапив на фото знаменитої Вікторії Бекхем.

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Відео: РБК-Україна