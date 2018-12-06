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Відомі українські журналісти відвідали у Штатах могилу легендарного Джека Деніела

STYLERПерсона    06.12.2018 - 20:56
Відомі українські журналісти відвідали у Штатах могилу легендарного Джека Деніела
Фото: колаж РБК-Україна

На ексклюзивну екскурсію телеведучі записувалися за місяць

Відомий український ведучий, автор та продюсер проекту "Зе Інтерв'юер" Анатолій Анатоліч та головний Інспектор Володимир Остапчук відвідали маєток і гуральні Джека Деніела у Лінчбурзі в штаті Теннессі (США), побудоване у XIX столітті, яке й досі діє. Про свою подорож вони розповіли в ексклюзивом коментарі для Styler.

Це місце відоме тим, що вже близько двох століть саме тут виробляють відомий на весь світ іменний віскі.

Відомі українські журналісти відвідали у Штатах могилу легендарного Джека Деніела

Анатолій Анатоліч (фото надане Styler)

Ім'я Джека Деніела для американців стоїть поряд з Кока-Колою, Міккі-Маусом, ковбоями та Елвісом Преслі.

Відомі українські журналісти відвідали у Штатах могилу легендарного Джека Деніела

Володимир Остапчук (фото надане Styler)

На ексклюзивну екскурсію телеведучі записувалися за місяць, а її тривалість зайняла два дні від відвідування цеху виготовлення фірмових бочок до самого виробництва.

Відомі українські журналісти відвідали у Штатах могилу легендарного Джека Деніела

Фото надано Styler

Історія "Джей-Ді", як його називають американці - це одночасно і традиційна історія американського успіху і приклад того, що і в закутку можна розробити золоту жилу.

Відомі українські журналісти відвідали у Штатах могилу легендарного Джека Деніела

Анатолій Анатоліч і Володимир Остапчук (Фото надане Styler)

Також Анатоліч та Остапчук відвідали могилу Джека і будинок, де жив підприємець.

 

Могила Джека Деніела (Фото надане Styler)

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч і Володимир Остапчук дружать вже багато років. Вони починали свої кар'єри з радіоефірів, а зараз обидва ведуть кращі шоу країни - кожен у своєму сегменті.

Раніше ми писалио те, що відомий ведучий Анатолій Анатоліч розповів про те, який він тато, і яким він бачить освіту своїх дітей.

Також повідомлялося, що Анатолій Анатоліч випадково потрапив на фото знаменитої Вікторії Бекхем.

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