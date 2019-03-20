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Рассекречены заоблачные доходы Лободы: вы будете поражены

STYLERПерсоны    20.03.2019 - 17:28
Рассекречены заоблачные доходы Лободы: вы будете поражены
Коллаж РБК-Украина

Светлана Лобода теперь стоит дороже, чем Басков и Киркоров

Светлана Лобода, на которую недавно обрушилась волна критики за откровенные снимки в социальных сетях, увеличила свои гонорары до заоблачных высот.

Сообщается, что певица начала поднимать цены на частные мероприятия после того, как в 2018 году родила второго ребенка – дочь Тильду. Гонорары Светланы Лободы сейчас превышают суммы, которые получают многие популярные российские исполнители.

Ранее "заказать" Лободу на частное мероприятие стоило 75 тысяч евро. Сейчас звезда подняла гонорар до 100 тысяч евро. К примеру стоимость выступления Филиппа Киркорова на частных мероприятиях стоит около 70 тысяч евро, Николай Басков готов выступить за 50 тысяч евро. Дмитрий Нагиев готов вести корпоратив за 51 тысячу евро, а Сергей Лазарев, который готовится к поездке на Евровидение, стоит всего 35 тысяч евро.

Ведущий Иван Ургант согласится вести мероприятие за 40 тысяч евро, а Вера Брежнева, которая недавно оскандалилась, берет за выступление всего 37 тысяч евро.

Дороже Светланы Лободы в России только группа "Ленинград". Сергей Шнуров со своими музыкантами готовы выступать на корпоративных вечеринках за сумму от 100 тысяч евро и выше.

Кстати, знаменитая София Ротару также подняла цены за свои выступления после болезни. Стоимость ее выступлений стартует от 100 тысяч евро.

По словам промоутеров, ранее София Михайловна готова была выступить на частных мероприятиях за 50 тысяч евро, но после болезни она отказалась от многих концертов и менее чем за 100 тысяч ехать никуда не хочет.

Напомним, ранее мы писали о том, что экстрасенс раскрыла секрет отношений Тилля Линдеманна и Светланы Лободы.

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