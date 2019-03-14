Одна из красивейших женщин России: Брежнева снова оскандалилась

Вера Брежнева (фото: УНИАН)

Вера Брежнева в очередной раз оскандалиалсь

Вера Брежнева снова стала объектом критики. На этот раз на нее набросились подписчики в Instagram. Под снимком, на котором певица родом из Украины отчиталась о завершении тура по РФ, поклонники артистки оставляют сотни комментариев. Большинство из них, правда, связаны с недавним скандальным высказыванием Брежневой по поводу Украины.

Вера Брежнева и ее команда (фото: instagram.com/ververa)

Большинство пользователей (даже из России) считают, что слова звезды о том, что она "никогда не была украинской певице", неуместные, необдуманные и трусливые.

"Украинским телеканалам она говорит, что украинская певица и тому подобное, а российским - что она не украинская. Это все политика. Сказала бы в России, что украинская певица - сразу обвинили бы, что раз украинская, что ты делаешь в России. Хотя с ее стороны, как по мне, это было низко не признавать, что она украинская", - написал один юзер.

"Верочка, я шокирована вашим заявлении в интервью, где вы утверждаете, что не украинская певица. Знаете, вы можете считать себя певицей любого государства, но уважать и чтить свои корни должен любой человек, так как если в дерева начинает гнить корень, то пропадает все дерево. Не смотря на то, на какой земле оно растет. Надеюсь, я вас не оскорбила, артистку родом из Украины", - обратилась к Вере другая фанатка.

"Вы не украинская певица? Сначала Львов стеснительно замалчивали "одним европейским городом", теперь вот это. Бесконечное разочарование", - написала еще одна поклонница певицы.

"Я - русская, живу в Лодоне. Но мне в голову не придет утверждать, что я англичанка. Человек должен уважать свою малую родину", - резюмировала еще одна девушка.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Кроме того, под снимком уже встречаются комментарии, где Брежневу называют "самой красивой женщиной России" или "лучшей российской певицей на эстраде".

Также некоторые пользователи усмотрели на фото, что Брежнева "позеленела". На это певица ответила, что она стала "зеленой, как жаба, которая завидует". Потом, правда, добавила серьезно: "Это освещение или фильтры. В жизни все хорошо. Это мой натуральный пепельно-русый цвет. И в жизни он смотрится очень хорошо".

Напомним, известный продюсер Александр Ягольник подметил, что признание Брежневой говорит о смене вектора гибридной войны Кремлем.