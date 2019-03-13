Несла флаг Украины: всплыл интересный факт о Вере Брежневой

Фото: Продюсер раскритиковал Веру Брежневу (коллаж РБК-Украина)

Вера Брежнева пела под фонограмму, а ее признание говорит о смене вектора гибридной войны Кремлем, уверен продюсер Александр Ягольник

Вера Брежнева отреклась от Украины и заявила, что она - не украинская артистка. Об этом она сказала во время интервью известному украинофобу Вячеславу Манучарову, который является фаном Владимира Путина.

"Я никогда не была украинской певицей, потому что не принимала участия ни в одной "Песне года"... Меня сама Украина не воспринимала. Плюс, еще считается, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. А у меня их нет", - заявила она.

В эксклюзивном комментарии для Styler известный украинский продюсер и автор песен Александр Ягольник прокомментировал такую позицию певицы.

"Жаль, что она это только сейчас сказала и определилась, а не произошло этого тогда, когда она несла олимпийский флаг Украины во время недавней олимпиады в Южной Корее", - сказал он.

По словам продюсера, она вообще ни одной песни на украинском никогда не пела и всегда ориентировалась на "русский мир".

"Ее признание сейчас явно свидетельствуют о том, что Кремль меняет вектор своей гибридной войны в той его части, что касается шоу-бизнеса", - прокомментировал Александр Ягольник.

Кроме того, по словам продюсера, Вера Брежнева не пела во время концертов без фонограммы, а вживую пела буквально в единичных случаях.

"Вживую она "пела" только на студиях, ведь я хорошо помню видео с ее живого сольного концерта во Дворце "Украина", которое гуляло по Фейсбуку, так что вряд ли украинский шоу-биз много потерял", - обратил внимание он.

Видео: Брежнева заявила, что она не является украинской артисткой

Напомним, ранее Александр Ягольник высказался о громком скандале с Анна-Мария, сказав, что девушкам не понять боли с потерей Украиной Крыма.

Также Игорь Кондратюк обругал артистов, которые ездят выступать в Россию во время войны.