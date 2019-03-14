Была Вера Брежнева, а стала Вера Путина: украинцы высказались о певице

Вера Брежнева (фото: facebook.com/Ivona.bigmir.net)

Вера Брежнева "попала под раздачу" из-за заявления об Украине

Вера Брежнева отреклась от Украины и заявила, что она - не украинская певица. Об этом артистка сказала в интервью известному российскому украинофобу Вячеславу Манучарову. Конечно же, слова исполнительницы, которая родилась в городе Каменское Днепропетровской области, вызвали большой резонанс в социальных сетях.

Большинство поклонников Брежневой считают ее слова необдуманными и, мягко говоря, странными. При этом, фанаты поделились на три лагеря: одни и дальше считают Веру своим кумиром несмотря ни на что и пишут комментарии о том, что "музыка вне политики" (это в основной массе россияне); другие - украинцы - уже и забыли, кто такая Брежнева (в девичестве - Галушка); а третьи - жители и Украины и РФ - напоминают певице, что предателей не любят нигде.

Вера Брежнева (фото: УНИАН)

Мы собрали несколько мнений пользователей соцсетей по поводу скандального заявления Веры Брежневой об Украине.

Была Вера Брежнева, а стала Вера Путина.

Хоч важкий зараз час, та нема лиха без добра. Отак не одне сміття з хати і вимететься.

Бардачная девка, никогда мне не нравилась, более того, она вызывала у меня чувство брезгливости. Кто решил, что она красивая?

Начнем с того, что она никакая не певица! Иметь "ноги" и выбеленные волосы - не значит иметь голос. Певица! Это же надо такое придумать.

Да какая там звезда... Безголосая курица! Ее лучшие песни были в ВИА Гре. Не позорь певучую и богатую прекрасными голосами Украину. Пой, где хочешь, но не говори, что ты певица - это оскорбление для ушей. Безголосая наравне с Бузовой фигня.

Є така приказка: "Друг познается в беде". Так і в нас: коли в країні біда, війна, бідність - вони відвертаються, ніби і не українці - це люди з гнилою душею. Я мрію щоб Україна стала успішною, отоді вони би навперебій хотіли би бути українцями... А їх би мітлою гнали звідси, щоб і не смерділи!

Відректися від Батькіащини все одоно, що відректися від батьків. У таких людей немає нічого святого. Ніколи не думала, що вона на таке здатна.

Она сделала свой выбор! Это ее право. Но помните, что она поет для тех, кто в массе своей ненавидит Украину и живущих в ней, и поет тем, кто убивает наших Защитников!

Кстати, известный продюсер Александр Ягольник подметил, что признание Веры Брежневой говорит о смене вектора гибридной войны Кремлем.