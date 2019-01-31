Развод Ани Лорак: началось судебное заседание

Начало заседания было запланировано на 11:00

31 января в 11 утра в Шевченковском райсуде Киева началось закрытое заседание по делу о разводе популярной певицы Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Заявление о разводе исполнительница подала 4 декабря 2018 года.

В этот день пару, вероятнее всего, разведут и Ани Лорак снова станет свободной. В деле №761/46326/18 говорится, что инициатором иска была именно Каролина Куек (настоящее имя певицы).

С кем из родителей останется совместная дочь Ани Лорак и Мурата, пока неизвестно. Однако ранее юрист сообщал, чтобы дочь отдали отцу - должна быть весомая причина.

Например, ребенок может не остаться с мамой, если у нее есть проблемы с наркотиками или алкоголем. Также подобные вопрос будет рассматриваться в случае, если мать не сможет обеспечить дочь материально. Хотя этот вариант точно отпадает.

Напомним, что во время отдыха Ани Лорак в Майами, Мурат внезапно тоже примчался в США повидаться с дочкой. Он буквально завалил микроблог фотографиями с девочкой, причем многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых была запечатлена и сама Каролина. Поклонники уже решили, что пара помирилась и нашла общий язык, но это оказалось не так.

Мы писали, что Ани Лорак поделилась трогательным фото. Соответствующее фото знаменитость выложила в социальной сети Instagram, оставив подписчикам милое послание.

Также Ани Лорак представила документальный фильм о своем грандиозном шоу DIVA, в который вошли закулисные кадры и видео подготовки к масштабному концерту-спектаклю.

Видео: РБК-Украина