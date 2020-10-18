Ярославский жестко отреагировал на предвыборный ролик Кучера

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский жестко отреагировал на своей Facebook-странице на предвыборный ролик главы Харьковской обладминистрации Алексея Кучера, который тот представил, как пародию на мем с участием Михаила Добкина и Геннадия Кернеса.

В видео, опубликованном на YouTube-канале Кучера, губернатор занял место Добкина, вмонтировав свой предвыборный пиар в закадровый текст Кернеса.

"Прислали мне видео - "пародию", которую снял Алексей Кучер на запись Кернеса с Добкиным. Честно говоря, я возмущен этим. Был бы сейчас Кернес в Харькове, он бы Кучеру так ответил, что ”моль” - это было бы самое легкое выражение в его адрес. Какая у этого человека есть совесть, и как у него поворачивается язык, когда человек лежит в больнице, говорить за его спиной такие вещи? Я далек от политики, я не поддерживаю никого из политиков, но меня чисто по-человечески возмущает такое поведение. Алексей, неужели у тебя окончательно нет совести? Неужели вы за эти кресла, за эти паршивые места готовы унижаться до такого?!" - сказал Ярославский.

Бизнесмен напомнил Кучеру, что говорить о заводах может только тот, кто чем-то помог харьковским промышленным предприятиям.

"По поводу заводов хочу тебе сказать: ты и заводы - это разные планеты. Мы с тобой с ноября месяца занимались "Тяжмашем" (ред. - харьковским "Электротяжмашем"), и он стоит. О каких заводах ты говоришь? О каких дворах ты говоришь? Я не особый почитатель Геннадия Адольфовича, мы с ним 40 лет знакомы, и 7 лет не разговаривали, но вам за 5 жизней, и тебе особенно, не сделать того, что он сделал в Харькове. Я просил бы тебя не оскорблять человека, который не может тебе ответить, это недостойно мужчины. Ведите свои политические, бизнес-действия с каким-то достоинством. Не унижайтесь, не падайте на колени ради этих кресел", - отметил бизнесмен.

Напомним, владелец группы DCH и мэр Харькова не разговаривали семь лет и помирились только в этом году.

15 июля 2020 года Александр Ярославский направил президенту Украины и премьер-министру открытое письмо с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с этим предприятием и сделать все возможное для его спасения.