Ярославський жорстко відреагував на передвиборчий ролик Кучера

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський жорстко відреагував на своїй Facebook-сторінці на передвиборчий ролик глави Харківської обладміністрації Олексія Кучера, який той представив, як пародію на мем з участю Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса.

У відео, опублікованому на YouTube-каналі Кучера, губернатор зайняв місце Добкіна, вмонтувавши свій передвиборчий піар в закадровий текст Кернеса.

"Прислали мені відео - "пародію", яку зняв Олексій Кучер на запис Кернеса з Добкіним. Чесно кажучи, я обурений цим. Був би зараз Кернес в Харкові, він би Кучеру йому відповів, що "моль" - це було б найпростіше вираження в його адресу. Яка у цієї людини є совість, і як у нього повертається язик, коли людина лежить в лікарні, говорити за його спиною такі речі? Я далекий від політики, я не підтримую нікого з політиків, але мене чисто по-людськи обурює така поведінка. Олексію, невже у тебе остаточно немає совісті? Невже ви за ці крісла, за ці паршиві місця готові принижуватися до такого?!" - сказав Ярославський.

Бізнесмен нагадав Кучеру, що говорити про заводи може тільки той, хто чимось допоміг харківським промисловим підприємствам.

"З приводу заводів хочу тобі сказати: ти і заводи - це різні планети. Ми з тобою з листопада місяця займалися "Тяжмашем" (ред. - харківським "Електроважмашем"), і він стоїть. Про які заводи ти говориш? Про які двори ти говориш? Я не особливий шанувальник Геннадія Адольфовича, ми з ним 40 років знайомі, і 7 років не розмовляли, але вам за 5 життів, і тобі особливо, не зробити того, що він зробив у Харкові. Я просив би тебе не ображати людину, яка не може тобі відповісти, це негідно чоловіка. Ведіть свої політичні, бізнес-дії з якимоюсь гідністю. Не принижуйтеся, не падайте на коліна заради цих крісел", - зазначив бізнесмен.

Нагадаємо, власник групи DCH і мер Харкова не розмовляли сім років і помирилися тільки в цьому році.

15 липня 2020 року Олександр Ярославський направив президенту України і прем'єр-міністру відкритий лист з проханням терміново втрутитися в ситуацію з цим підприємством і зробити все можливе для її порятунку.