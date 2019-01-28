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К рукам привязали гири: украинский политзаключенный рассказал о пытках ФСБ

STYLERПерсона    28.01.2019 - 15:05
К рукам привязали гири: украинский политзаключенный рассказал о пытках ФСБ
Коллаж РБК-Украина

Все показания были выбиты под давлением

Украинский политзаключенный, 19-летний Павел Гриб, которого на территории Беларуси арестовали сотрудники ФСБ РФ, рассказал, как происходило его задержание и каким пыткам он подвергался. Интервью с ним было опубликовано на российской "Новой газете".

В Гомеле Павел Гриб договорился встретиться со своей девушкой Татьяной Ершовой, но его похитили и доставили в город Ярцево Смоленской области, а через две недели он очутился в Краснодарском СИЗО-5.

"Их было пятеро. Выглядели как обычные люди — джинсы, черные куртки. Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес. Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Затем повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом — к следователю", - рассказал Павел Гриб о том, как его похитили в Гомеле.

Следователь, который допрашивал Гриба, утверждает, что никакого физического насилия к нему не применяли. Однако на кадрах допроса в краснодарском УФСБ видно, что Павел весь избит – на его теле ссадины и кровоподтеки. Гриб добавил, что ему угрожали и заставили признаться во всем.

"Тот прямо сказал: "Либо ты признаешь все, либо остаешься еще тут". Я на всю жизнь их запомнил и, если увижу, обязательно опознаю всех, кто там был". – добавил украинец.

Допрос его девушки Тани Ершовой проходил в закрытом режиме и 17-летнюю девочку заставили подписать все бумаги, которые дал ей следователь.

"На первом допросе она говорила, что показания за нее писал следователь, она только подписывала. Мне она объяснила это так: "Следователь говорил, что если я хочу помочь Паше, то должна подписать эти показания". Девочке 17 лет, ее никогда раньше не допрашивали. Я думаю, они вводили в заблуждение и Татьяну, и Пашу", - рассказала адвокат Марина Дубровина.

Девушка под давлением подтвердила все показания, которые зачитал прокурор.

К рукам привязали гири: украинский политзаключенный рассказал о пытках ФСБ

Фото: Павел Гриб (Ирина Бабичева/"Новая газета")

Павла Гриба задержали в Гостомеле 24 августа 2017 года и только 28 августа стало известно, где он находится. А в начале сентября его перевезли в Краснодар.

У парня тяжелое врожденное заболевание – портальная гипертензия, но власти РФ не разрешили украинским врачам посетить Гриба в СИЗО и как стало известно – специального лечения он на данный момент не получает.

23 ноября на заседании суда Ершова частично отказалась от своих первоначальных показаний и сообщила, что они ничего не планировали и политику не обсуждали.

А 12 декабря 2018 года на суде Павлу Грибу стало плохо. Медики заявили, что политзаключенному нужно обследование, которая так и не было проведено.

24 января прошло еще одно заседание и медики выписали справку об удовлетворительном самочувствии даже без осмотра пациента.

Напомним, ранее мы писали о том, что политзаключенный Гриб заявил о подмене ключевого свидетеля по делу.

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