Сбежал в Норвегию: Бабченко жестко потроллил росСМИ за фейк

Аркадий Бабченко резко ответил на слухи о том, что он якобы решил просить политическое убежище в Норвегии по причине того, что на выборах президента 2019 Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому. Об этом ранее написали российские СМИ, и сам герой "новости" на странице в Facebook 5 мая решил процитировать их сообщение.

"По данным издания, журналист находится в Норвегии. Ранее СМИ сообщили, что он вероятно прорабатывает вопрос о получении политического убежища, которое ему может понадобиться в случае начала преследования со стороны новых украинских властей", - привел Бабченко выдержку из сообщения "Федерального агентства новостей" со ссылкой на источник в МИД РФ.

Также в материале указывалось, что источник ФАН в МИД РФ отметил, что российское посольство в Осло не располагает данными об обращении Бабченко за политубежищем.

"Известия", а давайте я вам подарю книгу "Как не быть долбо**ом". И, возможно, из нее вы узнаете, что, даже если оставить в стороне вопрос "а каким, собственно, вообще боком МИД РФ к получению убежища в Норвегии" - или вы думаете, мы с Норвегией у Маши Захаровой будем спрашивать разрешения что-ли? - то фразы "покинул Украину со ссылкой на источник в МИД РФ" и "Источник в МИД отметил, что не располагает данными" - в одном абзаце писать нельзя", - прокомменировал он "новость".

Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Добавим, что ранее в сети Валентин Гаденов опубликовал фото вместе с Бабченко из самолета. Сообщалось, что Аркадий вылетел в Осло обычным рейсом.

"Думал, эх, Аркашу не увидел в этот раз. Однако Матрица улыбнулась решив проблему, посадив Аркадия в самолете возле меня. Ну надо же!" - подписал он кадр.

Фото: facebook.com/valentin.gadenoff

В комментариях к сообщению подписчики Бабенко обсмеяли "новость" и принялись с иронией развивать тему.

Шок! Сенсация! Аркадий Бабченко сбежал из Украины в магазин за хлебом!

Жизнь надо прожить так, чтобы твоя пятничная кружка пива была федеральной новостью в соседней стране;

Интересно, что об этом думает Лоза?

Интересно, а откуда российское посольство в Осло может знать, обращался ли Бабченко за политубежищем? Они там совсем кукушечкой поехали?

Если увидите за границей мужика в ушанке и с ледорубом, знайте - это сотрудник российского посольства;

Свободный человек свободно перемещается в свободных странах. Кремлевским прапагандСМИ сложно это понять...

Как сообщалось ранее, известный российский журналист Аркадий Бабченко, который переехал жить в Украину, посоветовал жителям РФ уезжать из страны, так как там скоро наступит голод.

Также мы писали о том, что Бабченко назвал "срок годности" российской пропаганды.

Напомним, что недавно Аркадия Бабченко пожизненно заблокировали в Facebook.