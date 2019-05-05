Втік до Норвегії: Бабченко жорстко потролив РосЗМІ через фейк

Аркадій Бабченко різко відповів на чутки про те, що він нібито вирішив просити політичний притулок у Норвегії через те, що на виборах президента 2019 Петро Порошенко програв Володимиру Зеленському. Про це раніше написали російські ЗМІ, і сам герой "новини" на сторінці в Facebook 5 травня вирішив процитувати їх повідомлення.

"За даними видання, журналіст перебуває в Норвегії. Раніше ЗМІ повідомили, що він ймовірно опрацьовує питання про отримання політичного притулку, яке йому може знадобитися в разі початку переслідування з боку нової української влади", - навів Бабченко витяг з повідомлення "Федерального агентства новин" із посиланням на джерело в МЗС РФ.

Також в матеріалі вказувалося, що джерело ФАН в МЗС РФ зазначило, що російське посольство в Осло не має даних про звернення Бабченка щодо політпритулку.

"Известия", а давайте я вам подарую книгу "Як не бути довбо**ом". І, можливо, з неї ви дізнаєтеся, що, навіть якщо залишити осторонь питання "а яким, власне, взагалі боком МЗС РФ до отримання притулку в Норвегії" - чи ви думаєте, ми з Норвегією у Маші Захарової будемо питати дозволу чи що? - то фрази "покинув Україну з посиланням на джерело в МЗС РФ" і "Джерело в МЗС зазначило, що не має даних" - в одному абзаці писати не можна", - прокоментувало він "новину".

Фото: Аркадій Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Додамо, що раніше в мережі Валентин Гаденов опублікував фото разом з Бабченком з літака. Повідомлялося, що Аркадій вилетів до Осло звичайним рейсом.

"Думав, ех, Аркашу не побачив цього разу. Проте Матриця посміхнулася вирішивши проблему, посадивши Аркадія в літаку біля мене. Ну треба ж!" - підписав він кадр.

Фото: facebook.com/valentin.gadenoff

У коментарях до повідомлення підписники Бабенка обсміяли "новину" і почали з іронією розвивати тему.

Шок! Сенсація! Аркадій Бабченко втік з України в магазин за хлібом!

Життя треба прожити так, щоб твій п'ятничний кухоль пива був федеральної новиною в сусідній країні;

Цікаво, що про це думає Лоза?

Цікаво, а звідки російське посольство в Осло може знати, чи звертався Бабченко щодо політпритулку? Вони там зовсім кукушечкою поїхали?

Якщо побачите за кордоном мужика у вушанці і з льодорубом, знайте - це співробітник російського посольства;

Вільна людина вільно переміщається у вільних країнах Кремлівській прапагандЗМІ складно це зрозуміти...

Як повідомлялося раніше, відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, який переїхав жити в Україну, порадив жителям РФ виїжджати з країни, так як там скоро настане голод.

Також ми писали про те, що Бабченко назвав "термін придатності" російської пропаганди.

Нагадаємо, що нещодавно Аркадія Бабченко довічно заблокували Facebook.