Скрывает последствия: Лобода подогрела слухи о неудачной пластике (фото)

Лобода в Инстаграм скрывает жуткие последствия пластики (коллаж РБК-Украина)

Светлана Лобода очень изменилась с начала певческой карьеры

Светлана Лобода, которая недавно шокировала фанатов заметно изменившимися губами, в своем Instagram скрывает жуткие последствия пластики. Артистка опубликовала снимок, на котором она прикрывает лицо руками и козырьком кепки. В сети считают, что певица стесняется своей внешности.

Опальная украинская певица, которая недавно показала заметно изменившиеся губы, решила скрывать внешность. Артистка опубликовала снимок, на котором просто закрыла свое лицо.

Светлана Лобода в Инстаграм (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники Светланы Лободы считают, что она пытается скрыть последствия пластики и стесняется собственной внешности.

"Не прикрывайся", "Без вареников намного лучше", "Чего прикрываетесь???? Не стесняйтесь))", "Руки старухи, жесть", "Сколько тебе лет?? Выглядишь моложе, чем на других фото", "Некрасивая, вот и прикрывается", "Даже лайк поставлю, потому что силикона не видно", "Губки не получились, решили выложить фото без них? Умно", - пишут под снимком артистки.

Следует отметить, что пользователи сети Facebook также осудили изменения во внешности артистки. Многие не понимают смысла злоупотребления пластикой.

"Интересно, о чем думают бабы, когда делают на лице половые губы?))))", "Ничего себе пельмешки! Это ж целые беляши", "Это не пельмени или вареники - это утиная жопа", " Жопа на лице", "Я помню молодую Лободу, какая была красивая девушка. Талантливая да, но сейчас до красоты далеко. Ботоксы, пластика свое дело сделали. Она стала похожа на мужика", "Такое впечатление что у богемы с годами пропадает и чувство вкуса, и чувство меры, и ощущение реальности. А может этого всего никогда и не было?", " Не поганьте пельмени и вареники", "Подарите ей зеркало", - пишут в сети.

Напомним, в прошлом месяце Светлана Лобода попала в скандал после прибытия в аэропорт Шереметьево в Москве - она оскорбила его сотрудников, применив нецензурную брань.

Ранее мы писали, что поклонники высмеяли новое голое фото Лободы.