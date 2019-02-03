Мои слезы, моя печаль: сеть скорбит об умершем Децле

Коллаж РБК-Украина

Популярный музыкант скорбит о смерти легендарного Децла

В воскресенье, 3 февраля, скоропостижно умер Децл - российский рэпер Кирилл Толмацкий, чьи альбомы стали одними из самых продаваемых в СНГ. Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров поделился в социальной сети Instagram стихом, который он написал об умершем артисте. Многотысячная армия фанатов погибшего музыканта выразила свою скорбь трогательными словами о погибшем.

"Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децла дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола, "Мои слезы, моя печаль", - написал Шнуров.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/shnurovs

В комментариях к публикации свои соболезнования утрате выразили более 5 тысяч поклонников.

"Збс стих. Прощай мой друг прощай. Децл RIP", "Не был фанатом... царствие небесное", "Это настолько грустно, как будто родственника потеряли", "А мы вчера зажигали на встрече выпускников под его песни! Очень жаль, светлая память ему", "Очень жаль... Земля пухом...", "Вечная память. Светлая память. Помним, любим, скорбим", "Как-то внутри после этой новости все рухнуло...", "А ведь слушала-читала-фанатела. RIP. И "Мои слезы, моя печаль" любимая была", - пишут под публикацией Шнурова.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/shnurovs

"Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?" – написала Примадонна.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/alla_orfey

"Кирилл ,Децл А.К.А Le Truck не стало тебя вдруг... рано, слишком рано", - написал Потап.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/realpotap

Алексей Завгородний также присоединился к скорбящим.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/positiff

Следует напомнить, что Децл умер 3 февраля. Ему было 35 лет. Около часа ночи после концерта в гримерке ему стало плохо. Близкие сразу же вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть, которая наступила в результате остановки сердца. По словам родственников исполнителя, проблем с сердцем у артиста не было. Ему пытались помочь около получаса, у гримерки толпилась куча людей, среди которых был персонал и гости.

Напомним, что недавно умер легендарный советский ведущий и диктор. Евгений Суслов, работа которого на телевидении продолжалась почти 30 лет.

Ранее сообщалось, что скончалась популярная актриса из легендарной комедии "Операция Ы".