ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совковые рудименты: Притула резко высказался о 8 марта

STYLERПерсоны    06.03.2019 - 18:33
Совковые рудименты: Притула резко высказался о 8 марта
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула рассказал, почему не отмечает Международный женский день

Международный женский день 8 марта не заслуживает того, чтобы популяризировать его в Украине. Такое мнение высказал известный шоумен и телеведущий Сергей Притула.

По его словам, медийные персоны как никто другой должны воздержаться от того, чтобы рассказывать с экранов телевизоров о нужности каких-либо пережитков советчины.

"Я считаю, что нам, людям медийным, нужно перестать популяризировать совковые рудименты", - сказал художественный руководитель "Вар’ятів" в комментарии изданию "ТелеНеделя".

Совковые рудименты: Притула резко высказался о 8 марта

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Ранее культовая украинская писательница Оксана Забужко довольно эмоционально высказалась о 8 марта. По ее словам, этот день стоит вспоминать лишь в контексте борьбы женщин за свои права.

А вот другая знаменитая писательница Лариса Ницой заинтриговала заявлением о Международном женском дне и призналась, что отношение к этому празднику в разные периоды у нее было далеко не одинаковым.

Кстати, наиболее популярными подарками на 8 марта среди украинцев являются цветы, ювелирные украшения, косметика, деньги, романтический ужин, забота и внимание.

8 марта: Оксана Забужко эмоционально высказалась о празднике Давайте установим свой: Ницой заинтриговала заявлением о 8 марта
Новости Украины Сергей Притула8 марта
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь