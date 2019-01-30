Спасибо, дорогой Мастер: Тимошенко поздравила Всеволода Нестайко с 89-летием

Среди нас есть много людей, которые перечитывают "Тореадоров из Васюковки" и в зрелом возрасте

Юлия Тимошенко поздравила выдающегося украинского писателя, автора бессмертного шедевра "Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко с 89-летием.

"В школьном детстве вполне можно было себе позволить "пропустить" классику, но, пожалуй, никто не пропустил "Тореадоров"... Потому что это - круто и интересно! О том, что Жюль Верн, д'Артаньян и "Остров сокровищ" вполне возможны в интерьерах твоего родного села. Произведения Нестайко даже можно не включать в обязательную школьную программу. Зачем? Его и так читают, без всяких программ, побуждений и принуждений. Это действительно народный, родной наш писатель. Я, кстати, знаю людей, которые время от времени перечитывают "Тореадоров" в достаточно зрелом возрасте. И так же получают огромное удовольствие", - написала Тимошенко в Facebook.

Скриншот поста (facebook.com/YuliaTymoshenko)

"В школе, на уроках литературы, нас часто и докучливо спрашивали: "Чему учит нас это произведение? Какая мораль у этой книги?"... А какая мораль у Нестайко? К счастью, ни одной. Это просто книги о добре, веселье и счастье. О том, как важно быть человеком и замечать, что окружающий мир прекрасен и очарователен. Это книги о жизни во всей ее детской пышности. Стоит любить свой край, свою страну, природу, животных, людей. Человечность – вот главная мораль у Всеволода Зиновьевича! Спасибо, дорогой Мастер, за то, что были с нами на этой земле. Пусть где-то там, в высоком небе, Вам будет радостно и хорошо... Читайте!" - добавила Юлия Владимировна.

Напомним, что 29 января Тимошенко вместе с военными и "киборгами" почтила подвиг Героев Крут.