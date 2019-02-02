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В таком еще не служили: как выглядит новая мантия Епифания

STYLERПерсоны    02.02.2019 - 14:20

Видео: (youtube.com/ТСН)

В воскресенье, 3 февраля, состоится интронизация предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Для знаменательного церковного события портные Михайловского монастыря уже создали мантию. Какой будет мантия владыки Православной церкви Украины рассказывается в сюжете ТСН.

В Михайловском монастыре хранится историческая мантия митрополита Епифания, в которой владыка получал Томос из рук Вселенского патриарха Варфоломея. Мантия была сшита из более чем 7 метров ткани и 22 метров специальных лент, само изделие весит около 5 кг. Стоимость исторической мантии в производстве доходит до тысячи долларов.

"Ткань называется муар, используется для мантий, есть разного цвета, и черные, и красные. Например, у российского патриарха зеленая мантия", - объясняют в церкви.

В таком еще не служили: как выглядит новая мантия Епифания

Скриншот

Обычно мантии епископам дарят, но эта осталась в монастыре. Журналистам рассказали, что колокольчики с мантии оторвались и потерялись где-то в константинопольском храме, остался только один. Это произошло, потому что в Стамбуле предстоятелю ПЦУ пришлось много ходить в мантии, которая для этого не предусмотрена.

Фиолетовые мантии носят простые епископы, голубые – митрополиты. Историческую мантию Епифаний, скорее всего, больше не наденет. А вот какой будет мантия на интронизацию – пока тайна. Единственная вещь, которую с нее показывают журналистам – это новые скрижали. Остальную информацию держат в секрете, даже цвет этого облачения. Только намекают – в украинских соборах в таком еще не служили.

В таком еще не служили: как выглядит новая мантия Епифания

Скриншот

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Видео: РБК-Украина

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