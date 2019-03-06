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При чем тут Украина? Анна Седокова вспомнила о родине

STYLERПерсоны    06.03.2019 - 08:59
При чем тут Украина? Анна Седокова вспомнила о родине
Анна Седокова с дочкой оделись в цвет флага Украины (фото: instagram.com/annasedokova)

Анна Седокова удивила поклонников на последней фотосессии

Анна Седокова, недавно признавшаяся в серьезных финансовых проблемах, выложила в Instagram фото, на котором она позирует с двумя из троих детей - Алиной и Гектором. Все бы ничего, но атласные платья Анны и ее старшей дочери Алины точь-в-точь повторяют цвета украинского флага.

При чем тут Украина? Анна Седокова вспомнила о родине

Анна Седокова с дочкой оделись в цвет флага Украины (фото: instagram.com/annasedokova)

Пользователи соцсети тут же забросали экс-ВИА Гру вопросами по поводу такого выбора цветовой гаммы на для фотосессии. Возможно певица, выросшая в Киеве на Воскресенке, решила вспомнить о своей родине?

"Казалось бы, при чем тут Украина?" - написал один из пользователей.

"В цвет флага Украины", - заметил поклонник звезды.

"Одетые в желто-голубой, как "Прапор Украины". Безумно идет этот цвет", - похвалил фолловер.

"Украинки", - заметил еще один Instagram-подписчик Седоковой.

"Как флаг Украины", - написал юзер соцсети.

Также пользователи засыпали исполнительницу желто-голубыми сердечками.

К слову, ранее мы писали, что Седокова сделала откровенное признание о том, какие отношения считает самыми худшими в мире.

Напомним, мы сообщали о том, что Анна Седокова вляпалась в религиозный скандал.

Видео: РБК-Украина

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