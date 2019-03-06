При чем тут Украина? Анна Седокова вспомнила о родине

Анна Седокова удивила поклонников на последней фотосессии
Анна Седокова, недавно признавшаяся в серьезных финансовых проблемах, выложила в Instagram фото, на котором она позирует с двумя из троих детей - Алиной и Гектором. Все бы ничего, но атласные платья Анны и ее старшей дочери Алины точь-в-точь повторяют цвета украинского флага.
Анна Седокова с дочкой оделись в цвет флага Украины (фото: instagram.com/annasedokova)
Пользователи соцсети тут же забросали экс-ВИА Гру вопросами по поводу такого выбора цветовой гаммы на для фотосессии. Возможно певица, выросшая в Киеве на Воскресенке, решила вспомнить о своей родине?
"Казалось бы, при чем тут Украина?" - написал один из пользователей.
"В цвет флага Украины", - заметил поклонник звезды.
"Одетые в желто-голубой, как "Прапор Украины". Безумно идет этот цвет", - похвалил фолловер.
"Украинки", - заметил еще один Instagram-подписчик Седоковой.
"Как флаг Украины", - написал юзер соцсети.
Также пользователи засыпали исполнительницу желто-голубыми сердечками.
К слову, ранее мы писали, что Седокова сделала откровенное признание о том, какие отношения считает самыми худшими в мире.
Напомним, мы сообщали о том, что Анна Седокова вляпалась в религиозный скандал.
Видео: РБК-Украина