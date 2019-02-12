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На украинского певца напали во время концерта в России (видео)

STYLERПерсоны    12.02.2019 - 10:58
На украинского певца напали во время концерта в России (видео)
Макс Барских (фото: пресс-служба артиста)

На Макса Барских напали в ночном клубе Москвы

На популярного украинского певца Макса Барских, который не так давно презентовал свой новый альбом под названием "7", напали во время его выступления в московском ночном клубе "Сибирь". 

На видео, которые публикуют пользователи социальных сетей, видно, как во время концерта возбужденная поклонница артиста, минуя охрану, выбегает на сцену и пытается поцеловать Макса.

Но мечте девушки не суждено было сбыться в этот вечер, так как за артиста вступился охранник клуба. Мужчина (хоть и с трудом) выдворил поклонницу украинца со сцены.

Добавим, что посетителям этого концерта инцидент не помешал насладиться голосом любимого исполнителя. Все дело в том, что Барских пел под фонограмму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ночном клубе Москвы на Макса Барских @max_barskih напала поклонница. В порыве страсти девушка забралась на сцену и попыталась поцеловать певца. Фанатка так ухватилась за артиста, что практически выбила из рук Барских микрофон. Однако, голос его не дрогнул — из динамиков продолжила звучать фонограмма.#максбарских #скандал ⠀ Какая песня Барских вам нравится больше всего?

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Видео: instagram.com/super.ru

"Сибирь" - клуб, где много развинченных дам... Набухалась какая-то конченая", - прокомментировал инцидент один юзер.

"Если бы не охранник сумасшедший, то обнялись и поцеловались бы, и она спокойно ушла со сцены", - предположил второй пользователь.

"Жаль, не успела поцеловать. Девчонка к успеху шла", - пошутила некая Анастасия.

Напомним, что в ноябре концерт скандального исполнителя пытались сорвать в Киеве

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