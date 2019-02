На украинского певца напали во время концерта в России (видео)

В ночном клубе Москвы на Макса Барских @max_barskih напала поклонница. В порыве страсти девушка забралась на сцену и попыталась поцеловать певца. Фанатка так ухватилась за артиста, что практически выбила из рук Барских микрофон. Однако, голос его не дрогнул — из динамиков продолжила звучать фонограмма.#максбарских #скандал ⠀ Какая песня Барских вам нравится больше всего?

A post shared by SUPER (@super.ru) on Feb 11, 2019 at 6:13am PST