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Украину надо было бы придумать: Макаревич разродился гневным постом

STYLERПерсоны    07.02.2019 - 13:02
Украину надо было бы придумать: Макаревич разродился гневным постом
Коллаж РБК-Украина

Пользователи поддержали музыканта и высказали свое мнение

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался по поводу того, что новости Украины являются основными новостями на российском телевидении. Об этом он написал гневный пост на своей странице в социальной сети Facebook.

Андрей Макаревич отметил, что основные новостные российские каналы не рассказывают жителям про Путина и Шойгу, не обсуждают проблемы низких пенсий и зарплат в России, а рассказываю в основном новости про Украину.

"Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину. Каждый день - вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) - сочувствуют. Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы - вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко. Ну, еще немного про Трампа - в связи с Украиной, разумеется. Четыре с лишним года каждый день - это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим – хватает", - возмутился музыкант и добавил, что в ближайшее время ожидается больше таких новостей, так как в Украине скоро выборы.

"А тут еще украинские выборы на носу – телепраздник правды и добра только начинается! Воистину – если бы не было Украины, ее надо было бы придумать", - отметил Макаревич.

В комментариях пользователи поддержали музыканта и написали, что большинство новостей про Украину на РосТВ придуманные.

Украину надо было бы придумать: Макаревич разродился гневным постомУкраину надо было бы придумать: Макаревич разродился гневным постомУкраину надо было бы придумать: Макаревич разродился гневным постом

Скриншот комментариев (facebook.com/makarevichav)

Напомним, ранее мы писали о том, что Макаревич высказался о войне на востоке Украины.

А также рассказывали о том, что Макаревич прокомментировал заявление Лолиты о Крыме.

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Новости Украины музыкантМакаревичросТВ
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