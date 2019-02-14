Умер культовый советский певец родом из Украины

Люди полюбили Сергея Захарова за его песни "Очи черные" и "Три белых коня"

14 февраля умер Сергей Захаров - знаменитый советский эстрадный певец и актер. Ему было 68 лет.

Артист, которого публика полюбила за песни "Очи черные", "Любовь, любовь", "Люблю тебя", "Белый снег", "О тебе и о себе", "Три белых коня" и другие, умер в одной из больниц Москвы от сердечной недостаточности.

В начале марта у Захарова должен был состояться очередной концерт.

Сергей Захаров (фото: facebook.com)

Сергей Захаров родился в Николаевской области. Был солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова.

В 1975 году вместе с Людмилой Гурченко и Андреем Мироновым снялся в фильме "Небесные ласточки".

В 70-х годах он считался одним из самых популярных молодых исполнителей советской эстрады.

Захаров побывал с гастролями в 43 странах мира, включая Великобританию, США, Германию, Италию, Испанию и другие. Он выступал с произведениями Чайковского, Рахманинова, Глинки, с ариями из оперетт "Марица", "Принцесса цирка", "Сильва".

Лучшие выступления и песни Сергея Захарова

Сергей Захаров - "Любовь"

Сергей Захаров - "Любовь"

Сергей Захаров - "Три белых коня"

Сергей Захаров - "Три белых коня"

Сергей Захаров - "Талая вода"

Сергей Захаров - "Талая вода"

Сергей Захаров - "Вечерний звон"

Сергей Захаров - "Вечерний звон"

Напомним, что 13 февраля в возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный экс-форвард киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий, которого называли "первым после Лобановского".

Ранее мы писали о том, что умер известный украинский журналист и основатель газеты "Сегодня".