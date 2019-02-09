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Основатель газеты "Сегодня" найден мертвым: все детали

STYLERПерсоны    09.02.2019 - 16:21
Основатель газеты "Сегодня" найден мертвым: все детали
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сообщается, что украинский журналист скончался на 61-м году жизни

Умер Олег Ныпадымка – известный украинский журналист, основатель газеты "Сегодня". О преждевременной кончине Ныпадымки стало известно 8 февраля на странице погибшего в социальной сети Facebook. Скорбную весть написали родственники погибшего, после чего раскрыли причину смерти.

"Сегодня Олег умер. Время и место похорон пока не известно. За информацией обращайтесь к брату", - написано в последней публикации Олега Ныпадымки.

Основатель газеты &quot;Сегодня&quot; найден мертвым: все детали

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Олег Ныпадымка

В комментариях к публикации родственники умершего Олега Ныпадымки написали, что причиной трагической кончины стала остановка сердца.

"Спасибо всем за соболезнования, к нашему горю это никакая не шутка… Сердце Олега Григорьевича остановилось…", - написала Анна Ныпадымка.

Большинство пользователей выразили свое сочувствие близким и написали несколько хороших слов об умершем.

"Не могу поверить, что Олега Григорьевича нет. Мы с ним всю жизнь на Вы. И это не пафос, нет, просто так сложилось еще во времена "Рабочей газеты". Так осталось, когда он стал главным редактором газеты "Сегодня", моим главным редактором, потому что работать с ним было очень интересно... Однажды, когда мы возвращались из командировки в скверную погоду ночью, Олег звонил несколько раз, пока не убедился, что мы уже дома... Однажды был на встрече в редакции один из президентов. "Не знаю, кто я, но в приемной у меня президент", - с самоиронией у Олега все было в порядке... Однажды, сильно поссорившись с ним на летучке, я решила уйти. Да и он в тот момент, возражать бы не стал, но остыли, поговорили, и все осталось как прежде. Больше этих "однажды" не будет. В моей жизни стало на одного яркого, талантливого человека меньше. И это больно. Светлая память Олегу Григорьевичу…", - написала Татьяна Мозгова.

Основатель газеты &quot;Сегодня&quot; найден мертвым: все детали

Фото: (facebook.com/Олег Ныпадымка)

"Ушел не просто Человек, ушла целая эпоха. Яркий, неординарный, гениальный. Человек, для которого не было ничего невозможного, для которого не существовало ни рамок, ни правил, ни границ. Человек абсолютной внутренней свободы, который обладал уникальным талантом притягивать ярких, интересных, неординарных людей. Спасибо тебе, что ты был в моей жизни, спасибо за тех людей, которые появились в моей жизни благодаря тебе. Ты будешь всегда жив в наших сердцах!" – скорбит Маргарита Давыденко.

"Вот и еще один мой бывший главный редактор отошел в вечность... Второй подряд за неполный месяц... Казалось, его энергии хватит на долгие годы, и переживет многих, и не суждено... Горькая, невосполнимая потеря для всего журналистского сообщества... В частной переписке как-то сдержанно признался, что всегда любил авиацию, служил в авиаподрозделении, потом работал в аэропорту и всегда искал настенные авиационные календари для тяжело больного отца, который в свое время был боевым летчиком... О других Олег думал и заботился... О себе - нет... Тоже не могу смириться с тем, что произошло. Прости и прощай, Григорьевич…", - пишет Михалыч Ильченко.

Основатель газеты &quot;Сегодня&quot; найден мертвым: все деталиОснователь газеты &quot;Сегодня&quot; найден мертвым: все детали

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/Олег Ныпадымка

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Новости Украины смертьжурналистыОлег Ныпадымка
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