Умер легендарный украинский футбольный тренер

Легендарный футбольный тренер львовских "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий скончался 24 июня в возрасте 73 лет. Причиной смерти, как сообщается в пресс-службе футбольного клуба, стала продолжительная болезнь.

На официальном сайте футбольного клуба сообщается о причине смерти, а также заслугах легендарного тренера.

"Печальная весть пришла для львовского и украинского футбола. На 74-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни перестало биться сердце Заслуженного тренера Украины, бывшего главного тренера "Карпат" Юрия Михайловича Дячук-Ставицкого. Под его руководством "Карпаты" стали первым представителем первой лиги, вышел в полуфинал Кубка Украины. В этом же 2006 году "зелено-белые" после двухлетнего перерыва вернулись в высшую лигу. За плечами этого человека-профессионала также опыт работы в должности вице-президента возрожденных в 1989 году "Карпат", генерального и спортивного директора, руководителя развития детско-юношеского футбола ФК "Карпаты", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Юрий Михайлович Дячук-Ставицкий (фото: fckarpaty.com)

Юрий Михайлович Дячук-Ставицкий получил звание Заслуженного тренера Украины в 1999 году, а также в течение долгих лет наставлял тренера Мирона Маркевича. Свою клубную карьеру он начал в 1966 году в клубе Горынь из Ровно, являясь вратарем. Уже с 1980-х годов он стал помощником и переквалифицировался в футбольного тренера.

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