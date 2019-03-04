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Умер вокалист The Prodigy: причина смерти шокировала фанов


Друзья Кита Флинта оплакивают его смерть

Кит Флинт умер в понедельник, 4 марта утром. Тело вокалиста The Prodigy нашли в его собственном доме в Данмоу.

На официальной страничке группы в Instagram появилось сообщение, что Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Об этом написал Лиэм Хоулетт, создатель и участник легендарной группы.

Хотя ранее британские СМИ писали, что в произошедшем не увидели ничего подозрительного, Хоулетт написал: "я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные".

Кит Флинт вокалист The Prodigy умер - причина смерти (фото: instagram.com/theprodigyofficial)

К слову, ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске на 66-м году жизни умер знаменитый украинский актер Сергей Романюк.

Также мы сообщали, что не так давно ушел в лучший мир известный писатель Леонид Ушкалов, автор многих книг, переводов и исследований в области украинской литературы.

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