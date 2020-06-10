Умер звезда "Кривого зеркала": месяц боролся с коронавирусом

Анатолий Трушкин, знаменитый российский и советский юморист и писатель-сатирик, скончался после продолжительной борьбы с коронавирусом. 78-летний Трушкин был подключен к аппарату ИВЛ, а накануне ему стало хуже.

10 июня появилось сообщение о смерти писателя. Российские СМИ пишут, что болезнь Анатолия Алексеевича протекала очень тяжело, передает Telegram-канал Mash.

Сатирик выступал сам, а также писал для других юмористов-звезд "Кривого зеркала" и "Аншлага". Его тексты со сцены читали Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Владимира Винокур, Роман Карцев, Клара Новикова и другие.

В свое врем писатель работал над детскими юмористическими текстами. Три из них стали сюжетами для "Ералаша".

Про госпитализацию Трушкина стало известно 9 мая. Тест на коронавирус оказался положительным. Сатирик рассказывал, что чувствует себя плохо: ему трудно дышать. Врачи не давали прогнозов, но сам артист надеялся, что ему скоро станет лучше.

Анатолий Трушкин на сцене, 2018 год (видео: YouTube/Чемберлен)

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