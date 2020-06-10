Помер зірка "Кривого дзеркала": місяць боровся з коронавірусом

Анатолій Трушкін, знаменитий російський і радянський гуморист і письменник-сатирик, помер після тривалої боротьби з коронавірусом. 78-річний Трушкін був підключений до апарату ШВЛ, а напередодні йому стало гірше.

10 червня з'явилося повідомлення про смерть письменника. Російські ЗМІ пишуть, що хвороба Анатолія Олексійовича протікала дуже важко, передає Telegram-канал Mash.

Сатирик виступав сам, а також писав для інших гумористів-зірок "Кривого дзеркала" і "Аншлагу". Його тексти зі сцени читали Михайло Євдокимов, Єфим Шифрін, Ян Арлазоров, Володимира Винокур, Роман Карцев, Клара Новікова та інші.

Свого часу письменник працював над дитячими гумористичними текстами. Три з них стали сюжетами для "Єралашу".

Про госпіталізацію Трушкіна стало відомо 9 травня. Тест на коронавірус виявився позитивним. Сатирик розповідав, що почуває себе погано: йому важко дихати. Лікарі не давали прогнозів, але сам артист сподівався, що йому скоро стане краще.

Анатолій Трушкін на сцені, 2018 рік (відео: YouTube/Чемберлен)

Раніше ми писали, що у Києві померла відома українська журналістка.

Також повідомлялося, що в Фастові чоловік зарізав трьох своїх родичів, але трагедії можна було уникнути. Адже він стояв на обліку у психіатрів, але за його лікування у державній клініці вимагали гроші.