Вакарчук рассказал, за кого будет голосовать на выборах

Музыкант рассказал, за какого кандидата он готов отдать свой голос

Видео: YouTube/Святослав Вакарчук official

Выборы президента Украины состоятся уже скоро. Общественный деятель и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сообщил о том, за кого он отдаст свой голос. Об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в YouTube.

Вакарчук отметил, что для него важны не образы кандидатов, а ценности, которые стоят за ними и конкретные действия.

В целом он заявил, что для того, чтобы он мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия:

1. Кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в подобных программах, которые будут идти в прямом эфире. При этом кандидаты не должны использовать суфлера.

2. Кандидат должен рассказать и назвать членов своей команды. Это касается назначений, которые отвечают президентским полномочиям. Кто будет Министром иностранных дел, Министром обороны, начальником Генерального штаба Вооруженных сил, Генерального прокурора, руководителем Службы внешней разведки и руководителем Службы безопасности Украины.

3. Кандидат также должен показать на реальных фактах как он или она выполняли свои обещания в прошлом.

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", - подытожил музыкант.

Напомним, что на предстоящих президентских выборах избирателям вручат бюллетени, длинной в более одного метра.

Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук осудил Владимира Зеленского за то, что он стал кандидатом в президенты Украины и претендует на должность главы государства.