Виноваты врачи: родственники известного журналиста рассказали о его смерти

Фото: Николай Бабич (УНИАН)

У журналиста случился инфаркт, инсульт и кома

Близкий родственник заместителя руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН Николая Бабича сообщил шокирующие подробности о последних днях журналиста. Об этом Анатолий Терещенко рассказал во время круглого стола в УНИАН на тему "Безопасность пациентов в больницах Украины".

Терещенко сообщил, что Николай Бабич не жаловался здоровье, а в районную больницу отправился так как ему посоветовали врачи удалить полип в горле. Он сдал все необходимые анализы и отправился на запланированную процедуру.

"Его сначала в больнице обследовали и на следующий день назначили плановую операцию. При этом присутствовала дочь, в 10.00 его забрали, сделали анестезию", - рассказал Терещенко.

По словам родственника, операция должна была продлится не более двух часов, но в 12 к дочери вышел врач и сообщил, что Бабича перевели в реанимацию из-за осложнений, которые возникли во время процедуры. Якобы у него случился анафилактический шок и началось кровотечение.

Когда через несколько часов родственник приехал в больницу, то медики сообщили, что у Николая Бабича остановилось сердце и он впал в кому.

На следующий день врачи сделали компьютерную томографию и сообщили, что произошел отек головного мозга. Однако родственникам они сказали, что так как кровоизлияния нет, то это возможно исправить.

На третий день врачи сделали еще одну компьютерную томографию и сообщили, что кровоизлияние в мозг все-таки произошло и состояние очень тяжелое. Еще через день кардиолог проверил сердце Бабича и рассказал, что произошел инфаркт.

После консилиума врачей с участием нейрохирурга, родственникам сказали, что операцию делать не нужно, но не объяснили, почему.

Как утверждает Терещенко, за четыре дня в реанимации, врачи не сделали ни одного операционного вмешательства и на четвертый день Николай Бабич умер.

"Зашел в больницу нормальный человек, а его там просто "усыпили", - отметил Терещенко.

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