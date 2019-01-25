В Киеве умер известный журналист: коллеги подозревают халатность врача

Фото: коллаж РБК-Украина

О месте и времени похорон будет сообщено позже

В Киеве в больнице скончался известный украинский журналист, заместитель руководителя отдела экономических новостей УНИАН Николай Бабич. Его сердце остановилось в пятницу, 25 января, около пяти часов дня.

Журналисту было 48 лет.

Николай Иванович пошел на простую плановую операцию в столичной больнице. Врачи в настоящее время не установили, что именно привело к его смерти.

Фото: Николай Бабич (unian.net)

Журналистка Татьяна Высоцкая сообщила, что Бабич скончался после введения наркоза.

"Реакция на наркоз, введенный перед несложной операцией. Это какой-то ужас. Светлая память", - написала она в своем Facebook.

Скрин: facebook.com/ukrainews

Также Высоцкая в комментариях к своему посту отметила, что "сейчас нельзя слепо верить медикам" и призвала требовать проверки на аллергическую реакцию в сложных медикаментов, которые врач планирует использовать.

Скрин комментариев: facebook.com/ukrainews

Она убеждена, что Бабич умер из-за халатности врача.

Коллеги журналиста заявили, что не оставят его смерть без точного установления причины.

Фото: Николай Бабич (unian.net)

"Люди не должны умирать от укола с анестезией", - говорится в сообщении на сайте УНИАН.

У Бабича осталась супруга Инна и трое детей.

В сети коллеги, близкие и знакомые журналиста высказывают соболезнования в связи с кончиной Николая Бабича:

"Он еще совсем молодой! Как же так";

"Знал его. Царство небесное. Но это ужас..."

"Как не справедливо... Светлая память";

"Церство небесное"...

Скрин комментариев: facebook.com/igor.liashenko.9

Как сообщалось, 21 января в возрасте 77 лет после тяжелой болезни скончался известный украинский поэт и критик Роман Кудлык.

Также мы писали, что 8 декабря 2018 года в больнице "Хоспис" во Львове от инсульта в возрасте 77 лет умер известный львовский журналист Борис Козловский.

Напомним, 23 января в Вашингтоне скончалась известная патриотка, борец за независимость Украины, вице-президент" Национального фонда в поддержку демократии", американка украинского происхождения Надежда Дюк.