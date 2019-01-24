Боролась за независимость Украины: умерла известная патриотка

Иллюстративное фото (УНИАН)

Друзья и близкие называли ее голосом Украины

В Вашингтоне скончалась известная патриотка, борец за независимость Украины, вице-президент" Национального фонда в поддержку демократии", американка украинского происхождения Надежда Дюк. О ее смерти написала сестра в социальной сети Facebook.

Она сообщила, что Надежда Дюк скончалась в кругу семьи 23 января после продолжительной неизлечимой болезни.

Надежда Дюк родилась в Великобритании в 1954 году, в семье эмигрантов, которые бежали за границу из-за преследований советской власти. Ее отец – Петр Дюк был хорунжим Украинской повстанческой армии.

Надежда Дюк закончила с отличием Университет Сассекса и получила стень бакалавра искусств. Также она закончила колледж Святого Антония Оксфордского университета, где защитила диссертацию на тему публикаций Михаила Драгоманова.

Много лет преподавала в Оксфордском университете советскую и российскую историю. В 1984 году вышла замуж за американского журналиста Адриана Каратницкого и переехала в США.

Вместе с мужем Надежда Дюк писала книги, помогала диссидентам и выступала в поддержку демократических сил. На протяжении 20 лет работала в "Национальном фонде в поддержку демократии". Она занималась программами стратегии и поддержки демократических движений в странах Европы и Евразии.

Много лет Надежда Дюк была дружна с известной журналисткой Мирославой Гонгадзе. Друзья патриотки называли ее "голосом Украины в Вашингтоне".

Скриншот поста (facebook.com/nadia.diuk)

"Отошла в иной мир знаменитая украинка, патриотка, наша искренняя и верная подруга Nadia Diuk. Надежда Дюк была одной из тех необычных людей, которые находясь за пределами Украины, прошли вместе со всеми украинцами через борьбу страны за независимость. Дочь хорунжего Украинской Повстанческой армии Петра Дюка, она лично с большим рвением и воодушевлением делала все, чтобы Украина становилась независимой, свободной, демократической, богатой, европейской державой. Глубокие соболезнования родным и близким Надежды. Светлая и Вечная память! В нашем сердце - навсегда!" – написала на своей странице Инна Филипчук.

Скриншот поста (facebook.com/iryna.filipchuk)

Накануне смерти Надежду Дюк наградили орденом княгини Ольги III степени. Получить лично свою награду она уже не смогла – не позволило здоровье.

"Издание Президентом Украины Петром Порошенко указа о Вашем награждении является свидетельством высокой оценки Вашей многолетней активной деятельности на благо Украины, Вашего большого личного вклада в развитие и укрепление стратегического партнерства между Украиной и США, Вашего несгибаемого авторитета и в Украине, и среди украинской общины Америки", - говорится в приветственном письме от посла Украины в США Валерия Чалого.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы шокированы смертью известного волонтера.

А также рассказывали о том, что умер известный украинский журналист и поэт.