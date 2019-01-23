Было 25 лет: украинцы шокированы смертью известного волонтера

Фото: коллаж РБК-Украина

Антон Горбенко активно помогал бойцам ВСУ на Донбассе

В больнице Запорожья не выходя из комы умер известный украинский волонтер Антон Горбенко. 25-летний парень страдал от онкологического заболевания. Об этом сообщил украинский военный Иван Мирный на своей странице в Facebook.

Антон активно помогал украинским воинам с самого начала боевых действий на Донбассе.

19 января утром в 6.30 его не стало.

Также Мирный опубликовал совместное фото с Антоном - у волонтера рука в гипсе.

Фото: facebook.com/piesmann185

Горбенко был на войне с 2014 по 2016 годы. Кроме волонтерской деятельности, также был водителем.

"Война, болезнь, смерть. В одиночестве. Не забывайте наших. Не забивайте на наших. Я хочу, чтобы мы оставались бессмертными воинами, и главный наш враг это забвение. Честь павшим!", - говорится в публикации.

В комментариях к сообщению пользователи сети скорбят по кончине парня и возмущаются тем, что никто не занимается реабилитацией волонтеров:

"Вечная память!"

"Невероятно жалко парня. Болезнь победила, не могу понять, почему нас покидают лучшие";

"Такой молодой... больно... вечная память";

"Светлая память тебе, большой сын Украины";

"Царство небесное";

"Земля пухом. Почему так много онкологии у волонтеров?! Почему так много смертей среди волонтеров?! Они видят весь тот ужас, что творится там... о котором мы не хотим знать слышать думать... А это все остается у них в душе, боль переживания, мука, съедает рак. Почему никто не занимается реабилитацией этих людей?"

"Благодарим за все... Вечная память и низкий поклон";

"Война - это ужас. Но и онко - это ужас... ужас, с которым очень трудно бороться...

царство небесное";

"Вечная память Герою!"...

Скрин комментариев: facebook.com/piesmann185

Как сообщалось ранее, в Киев прибыл новый борт с ранеными военными прямо с передовой на Донбассе. Известная волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) 22 января обратилась к украинцам с просьбой помочь героям.

Также мы писали о том, что 20 января на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил умер военнослужащий ВСУ Виталий Гориенко.

Напомним, ранее мы сообщали о кончине ветерана, бойца батальона спецназначения "Донбасс" Сергея Садовского (Китайца). Он умер из-за проблем с сердцем всего через несколько дней после демобилизации и возвращения домой.

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Видео: РБК-Украина