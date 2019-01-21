"Вечная память и слава": на фронте погиб 28-летний воин

Фото: коллаж РБК-Украина

Солдата похоронят в родном селе Александровка в Херсонской области

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил умер военнослужащий ВСУ Виталий Гориенко. Об этом в понедельник, 21 января, говорится в сообщении Facebook-сообщества "Оберег Херсон".

Воин 1990 года рождения проходил военную службу по контракту в Сухопутных войсках.

Отмечается, что старший солдат скончался на Донбассе 20 января.

Он был уроженцем Херсонской области.

Гориенко похоронят в селе Александровка Каланчакского района.

Что стало причиной смерти военного - не уточняется. В сегодняшней утренней сводке штаба ООС сообщалось о том, что на фронте 20 января в результате обстрелов российско-террористических войск был ранен один украинский военный.

"О дате и времени будет оповещено позже. По поводу тяжелой утраты выражаем соболезнования родным и близким Виталия. Вечная память и слава верному сыну Украины!", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/oberig.kherson

Как сообщалось ранее, в Мелитополе через несколько дней после демобилизации скончался ветеран АТО, боец батальона "Донбасс" Сергей Садовский (позывной "Китаец"). У воина не выдержало сердце.

Также мы писали о том, что 2 января из жизни ушел 44-летний житель Херсонской области Василий Шевченко, который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

Напомним, известный волонтер Наталья Юсупова ранее призвала всех неравнодушных поддержать украинских защитников, которые каждый день поступают в столичный госпиталь и оказать героям помощь.

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Видео: РБК-Украина