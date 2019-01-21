"Вічна пам'ять і слава": на фронті загинув 28-річний воїн

Фото: колаж РБК-Україна

Солдата поховають у рідному селі Олександрівка Херсонської області

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил помер військовослужбовець ЗСУ Віталій Горієнко. Про це в понеділок, 21 січня, йдеться в повідомленні Facebook-спільноти "Оберіг Херсон".

Воїн 1990 року народження проходив військову службу за контрактом у Сухопутних військах.

Зазначається, що старший солдат помер на Донбасі 20 січня.

Він був уродженцем Херсонської області.

Горієнка поховають у селі Олександрівка Каланчацького району.

Що стало причиною смерті військового - не уточнюється. У сьогоднішній вранішньому зведенні штабу ООС повідомлялося про те, що на фронті 20 січня в результаті обстрілу російсько-терористичних військ був поранений один український військовий.

"Про дату і час буде повідомлено пізніше. З приводу тяжкої втрати висловлюємо співчуття рідним і близьким Віталія. Вічна пам'ять і слава вірному синові України!" - йдеться в повідомленні.

Скрін: facebook.com/oberig.kherson

Як повідомлялося раніше, в Мелітополі через кілька днів після демобілізації помер ветеран АТО, боєць батальйону "Донбас" Сергій Садовський (позивний "Китаєць"). У воїна не витримало серце.

Також ми писали про те, що 2 січня з життя пішов 44-річний житель Херсонської області Василь Шевченко, який брав активну участь у бойових діях на Донбасі.

Нагадаємо, відома волонтерка Наталя Юсупова раніше закликала всіх небайдужих підтримати українських захисників, які щодня надходять в столичний госпіталь і надати героям допомога.

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Відео: РБК-Україна