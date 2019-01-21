"Вічна пам'ять і слава": на фронті загинув 28-річний воїн

Солдата поховають у рідному селі Олександрівка Херсонської області
На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил помер військовослужбовець ЗСУ Віталій Горієнко. Про це в понеділок, 21 січня, йдеться в повідомленні Facebook-спільноти "Оберіг Херсон".
Воїн 1990 року народження проходив військову службу за контрактом у Сухопутних військах.
Зазначається, що старший солдат помер на Донбасі 20 січня.
Він був уродженцем Херсонської області.
Горієнка поховають у селі Олександрівка Каланчацького району.
Що стало причиною смерті військового - не уточнюється. У сьогоднішній вранішньому зведенні штабу ООС повідомлялося про те, що на фронті 20 січня в результаті обстрілу російсько-терористичних військ був поранений один український військовий.
"Про дату і час буде повідомлено пізніше. З приводу тяжкої втрати висловлюємо співчуття рідним і близьким Віталія. Вічна пам'ять і слава вірному синові України!" - йдеться в повідомленні.
Скрін: facebook.com/oberig.kherson
Як повідомлялося раніше, в Мелітополі через кілька днів після демобілізації помер ветеран АТО, боєць батальйону "Донбас" Сергій Садовський (позивний "Китаєць"). У воїна не витримало серце.
Також ми писали про те, що 2 січня з життя пішов 44-річний житель Херсонської області Василь Шевченко, який брав активну участь у бойових діях на Донбасі.
Нагадаємо, відома волонтерка Наталя Юсупова раніше закликала всіх небайдужих підтримати українських захисників, які щодня надходять в столичний госпіталь і надати героям допомога.
Відео: РБК-Україна