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"Трудно найти слова утешения": на Волыни болезнь унесла жизнь офицера

STYLERЖизнь    03.12.2018 - 11:51
"Трудно найти слова утешения": на Волыни болезнь унесла жизнь офицера
Фото: Коллаж РБК-Украина

Причиной смерти стало онкозаболевание

3 декабря по причине онкозаболевания из жизни ушел офицер 14-ой бригады родом из Хмельницкой области 1978 года рождения. Боец долгое время служил в Высшем штабе и являлся талантливым военным. Об этом сообщает Олег Кобилинский в Facebook-сообществе.

В посте указано: "Ушел из жизни еще один воин, герой - Дмитрий Ольшевский. Трудно найти слова утешения для родных и близких, когда останавливается сердце отца, мужа, друга, побратима и просто честного порядочного человека... и еще бесстрашного воина, талантливого военного, Героя".

Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ ÐÐ½Ð´ÑÑÑ Ð§Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾.Фото: (facebook.com/svatov)

Также сообщается: "Однако светлые воспоминания о Дмитрии, который честно и достойно прожил жизнь, любил Украину, всегда будут сильнее смерти. Светлая память и земля пухом, пусть спит спокойно, а Господь дарует его душе Царство Небесное. Герои не умирают! Аминь".

&quot;Трудно найти слова утешения&quot;: на Волыни болезнь унесла жизнь офицераСкриншот поста: (facebook.com/svatov)

Ранее сообщалось, что в Одессе в больнице скончался известный активист, участник Революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе, освобождавший Славянск, Сергей Николов. Боец Нацгвардии умер из-за тяжелой болезни - рака легких.

Также мы писали о том, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вблизи Волновахи от пули снайпера погиб военный 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады старший солдат Александр Ур.

Напомним, ночью 29 октября в Харькове в больнице от инсульта скончался ветеран АТО, который участвовал в боевых действиях на Донбассе с 13 августа 2014 по 11 декабря 2017 года. 

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