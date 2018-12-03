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"Важко знайти слова втіхи": на Волині хвороба забрала життя офіцера

STYLERЖиття    03.12.2018 - 11:51
"Важко знайти слова втіхи": на Волині хвороба забрала життя офіцера
Фото: Колаж РБК-Україна

Причиною смерті стало онкозахворювання

3 грудня через рак з життя пішов офіцер 14-ої бригади родом з Хмельницької області 1978 року народження. Боєць довгий час служив у Вищому штабі і був талановитим військовим. Про це повідомляє Олег Кобилинський у Facebook-спілці.

В пості вказано: "Пішов з життя ще один воїн, герой - Дмитро Ольшевський. Важко знайти слова втіхи для рідних і близьких, коли зупиняється серце батька, чоловіка, друга, побратима і просто чесної, порядної людини... і ще безстрашного воїна, талановитого військовика, Героя".

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Також повідомляється: "Проте світлі спогади про Дмитра, який чесно і гідно прожила життя, любив Україну, завжди будуть сильнішими за смерть. Світла пам'ять і земля пухом, нехай спить спокійно, а Господь дарує його душі Царство Небесне. Герої не вмирають! Амінь".

&quot;Важко знайти слова втіхи&quot;: на Волині хвороба забрала життя офіцераСкріншот поста: (facebook.com/svatov)

Раніше повідомлялося, що в Одесі в лікарні помер відомий активіст, учасник Революції Гідності та антитерористичної операції на Донбасі, що звільняв Слов'янськ, Сергій Ніколов. Боєць Нацгвардії помер через важку хворобу - рак легень.

Також ми писали про те, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поблизу Волновахи від кулі снайпера загинув військовий 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади старший солдат Олександр Ур.

Нагадаємо, вночі 29 жовтня у Харкові в лікарні від інсульту помер ветеран АТО, який брав участь у бойових діях на Донбасі з 13 серпня 2014 по 11 грудня 2017 року.

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Відео: РБК-Україна

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