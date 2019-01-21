"Эхо войны": скончался ветеран АТО с позывным "Китаец" (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Воин на днях вернулся в Мелитополь к своей семье

Глава правления Общества участников АТО Мелитополя Владимир Минко сообщил о кончине ветерана, бойца батальона спецназначения "Донбасс" Сергея Садовского (Китайца). Об этом говорится на странице группы в Facebook вечером 20 января.

Воин был на фронте с начала российской интервенции на Донбасс в 2014 году.

В сети уточнили, что 15 января Сергей Китаец вернулся домой в Мелитополь к своей семье - жене Марине и двум сыновьям.

Фото: Сергей Садовский (Китаец)

"Друзья, всем вам хочу выразить большую благодарность за то, что вы есть у меня, и за вашу поддержку... С сегодняшнего дня я гражданский человек... Я демобилизован и еду домой к своей любимой семье... Еще раз большое всем спасибо...", - написал Сергей у себя в Facebook.

Позже он добавил, что радости от воссоединения с семьей "нет предела", ее не передать словами.

Скрин с Facebook-страницы Сергея Китайца

Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Фото: Сергей Садовский (Китаец)

"Выжил на войне - а это 4 года, с первых дней! Дома - сыновья, 4 и 6 годика. Радость продолжительностью в 4 дня?", - говорится в публикации сообщества "Страны другой не надо".

Скрин: facebook.com/groups/onischenko.ludmila

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают соболезнования семье воина в связи с его кончиной:

"Эхо войны";

"Брат, мы тебя не забудем, земля тебе пухом, спасибо за поддержку, которую ты давал";

"Прилетел домой и улетел на небо. Вечная память!"

"Верни, Боже, их души скорее в новых жизнях украинцев. Герою слава";

"Вечная память";

"Молимся за тебя, дорогой герой. Как страшно. Пройти ад, а домой вернулся - от радости сердце не выдержало - и скончался. Царство Небесное и вечная память";

"Так сердце и не выдержало, 4 года войны - это как целая вечность для тех, кто там";

"Соболезнования родным. Вечная память воину!"

"Господи, со святыми упокой душу нашего защитника отечества"...

Скрин: facebook.com/groups/onischenko.ludmila

Как сообщалось ранее, 2 января из жизни ушел 44-летний житель Херсонской области Василий Шевченко, который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

Также мы писали о том, что 3 декабря 2018 года по причине онкозаболевания из жизни ушел офицер 14-ой бригады Дмитрий Ольшевский - воин родом из Хмельницкой области.

Напомним, в ноябре в Одессе в больнице скончался известный активист, участник Революции Достоинства и антитеррористической операции на Донбассе, освобождавший Славянск Сергей Николов.

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Видео: РБК-Украина