"Відлуння війни": помер ветеран АТО з позивним "Китаєць" (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Воїн днями повернувся у Мелітополь до своєї сім'ї

Голова правління Спілки учасників АТО Мелітополя Володимир Мінко повідомив про смерть ветерана, бійця батальйону спецпризначення "Донбас" Сергія Садовського (Китайця). Про це йдеться на сторінці групи в Facebook ввечері 20 січня.

Воїн був на фронті від початку російської інтервенції на Донбас у 2014 році.

У мережі уточнили, що 15 січня Сергій Китаєць повернувся додому в Мелітополь до своєї сім'ї - дружини Марини та двох синів.

Фото: Сергій Садовський (Китаєць)

"Друзі, всім вам хочу висловити велику подяку за те, що ви є у мене, і за вашу підтримку... З сьогоднішнього дня я цивільна людина... Я демобілізований і їду додому до своєї улюбленої сім'ї... Ще раз велике дякую всім...", - написав Сергій у себе в Facebook.

Пізніше він додав, що радості від возз'єднання із сім'єю "немає межі", її не передати словами.

Скрін з Facebook-сторінки Сергія Китайця

Причиною смерті стали проблеми з серцем.

Фото: Сергій Садовський (Китаєць)

"Вижив на війні - а це 4 роки, з перших днів! Вдома - сини, 4 і 6 рочки. Радість тривалістю в 4 дні?", - йдеться у публікації спільноти "Країни іншої не треба".

Скрін: facebook.com/groups/onischenko.ludmila

У коментарях до повідомлення користувачі мережи висловлюють співчуття родині воїна у зв'язку з його смертю:

"Відлуння війни";

"Брат, ми тебе не забудемо, земля тобі пухом, дякую за підтримку, яку ти давав";

"Прилетів додому і відлетів на небо. Вічна пам'ять!"

"Поверни, Господи, їхні душі скоріше в нових життях українців. Герою слава";

"Вічна пам'ять";

"Молимося за тебе, дорогий герой. Як страшно. Пройти пекло, а додому повернувся - від радості серце не витримало - і помер. Царство Небесне і вічна пам'ять";

"Так серце й не витримало, 4 роки війни - це ціла вічність для тих, хто там";

"Співчуття рідним. Вічна пам'ять воїну!"

"Господи, зі святими упокой душу нашого захисника вітчизни"...

Скрін: facebook.com/groups/onischenko.ludmila

Як повідомлялося раніше, 2 січня з життя пішов 44-річний житель Херсонської області Василь Шевченко, який брав активну участь у бойових діях на Донбасі.

Також ми писали про те, що 3 грудня 2018 року через онкозахворювання з життя пішов офіцер 14-ої бригади Дмитро Ольшевський - воїн родом з Хмельницької області.

Нагадаємо, в листопаді в Одесі в лікарні помер відомий активіст, учасник Революції Гідності та антитерористичної операції на Донбасі, учасник звільнення Слов'янська Сергій Ніколов.

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Відео: РБК-Україна