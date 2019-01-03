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"Ушел к побратимам": под Херсоном после тяжелой болезни cкончался боец АТО

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 12:26
"Ушел к побратимам": под Херсоном после тяжелой болезни cкончался боец АТО
Коллаж РБК-Украина

Жизнь бойца унес рак

В ночь на 2 января из жизни ушел житель Херсонской области Василий Шевченко, который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом информируют в социальной сети Facebook в сообществе "Оберег Херсон".

Участник боевых действий умер после тяжелой болезни в возрасте 44 лет. Захоронение прошло сегодня в 11:00 в селе Твердомедово, Великоалександровского района.

&quot;Ушел к побратимам&quot;: под Херсоном после тяжелой болезни cкончался боец АТОСкриншот поста: (facebook.com/oberig.kherson)

"Пошел к побратимам, аж до самого неба", - прокомментировал один из пользователей.

&quot;Ушел к побратимам&quot;: под Херсоном после тяжелой болезни cкончался боец АТО

Скриншот комментариев: (facebook.com/oberig.kherson)

Напомним, что незрячий ветеран АТО на протезе принял участие в Марафоне морской пехоты в США. Александр Дарморос из Хмельницкого был разведчиком восьмого полка спецназначения в зоне боевых действий на востоке Украины. Однако в 2016 году получил тяжелые ранения, подорвавшись на мине на Донбассе.

Ранее мы публиковали историю матери самого юного патриота, погибшего на Донбассе. Степана, 16-летнего голкипера местной футбольной команды "Авангард", боевики батальона "Керчь" так называемой "ДНР" жестоко убили еще в июле, но тело парня отыскали только осенью.

Кстати, известный волонтер Наталья Юсупова просит о помощи киевскому госпиталю. Наталья благодарит всех небезразличных граждан, которые помогают армии и госпиталям. Также девушка выражает признательность докторам, которые и в будние дни, и в праздники помогают раненым.

 

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