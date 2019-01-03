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"Пішов до побратимів": під Херсоном після важкої хвороби помер боєць АТО

STYLERЖиття    03.01.2019 - 12:26
"Пішов до побратимів": під Херсоном після важкої хвороби помер боєць АТО
Колаж РБК-Україна

Життя бійця забрав рак

В ніч на 2 січня з життя пішов житель Херсонської області Василь Шевченко, який брав активну участь у бойових діях на Донбасі. Про це інформують в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Оберіг Херсон".

Учасник бойових дій помер після важкої хвороби у віці 44 років. Поховання пройшло сьогодні о 11:00 в селі Твердомедово, Великоолександрівського району.

&quot;Пішов до побратимів&quot;: під Херсоном після важкої хвороби помер боєць АТО

Скріншот поста: (facebook.com/oberig.kherson)

"Пішов до побратимів, аж до самого неба", - прокоментував один з користувачів.

&quot;Пішов до побратимів&quot;: під Херсоном після важкої хвороби помер боєць АТО

Скріншот коментарів: (facebook.com/oberig.kherson)

Нагадаємо, що незрячий ветеран АТО на протезі взяв участь у Марафоні морської піхоти в США. Олександр Дарморос з Хмельницького був розвідником восьмого полку спецпризначення у зоні бойових дій на сході України. Проте в 2016 році отримав важкі поранення, підірвавшись на міні на Донбасі.

Раніше ми публікували історію матері самого юного патріота, загиблого на Донбасі. Степана, 16-річного голкіпера місцевої футбольної команди "Авангард", бойовики батальйону "Керч" так званої "ДНР" жорстоко вбили ще в липні, але тіло хлопця знайшли лише восени.

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