"Пішов до побратимів": під Херсоном після важкої хвороби помер боєць АТО

Колаж РБК-Україна

Життя бійця забрав рак

В ніч на 2 січня з життя пішов житель Херсонської області Василь Шевченко, який брав активну участь у бойових діях на Донбасі. Про це інформують в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Оберіг Херсон".

Учасник бойових дій помер після важкої хвороби у віці 44 років. Поховання пройшло сьогодні о 11:00 в селі Твердомедово, Великоолександрівського району.

Скріншот поста: (facebook.com/oberig.kherson)

"Пішов до побратимів, аж до самого неба", - прокоментував один з користувачів.

Скріншот коментарів: (facebook.com/oberig.kherson)

Нагадаємо, що незрячий ветеран АТО на протезі взяв участь у Марафоні морської піхоти в США. Олександр Дарморос з Хмельницького був розвідником восьмого полку спецпризначення у зоні бойових дій на сході України. Проте в 2016 році отримав важкі поранення, підірвавшись на міні на Донбасі.

Раніше ми публікували історію матері самого юного патріота, загиблого на Донбасі. Степана, 16-річного голкіпера місцевої футбольної команди "Авангард", бойовики батальйону "Керч" так званої "ДНР" жорстоко вбили ще в липні, але тіло хлопця знайшли лише восени.

До речі, відомий волонтер Наталія Юсупова просить про допомогу київським госпіталям. Наталія дякує всіх небайдужих громадян, які допомагають армії. Також дівчина висловлює вдячність лікарям, які і в будні, і в свята допомагають пораненим.