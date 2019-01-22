Помогите нашим защитникам: в Киев прибыл борт с раненым бойцами

Фото: коллаж РБК-Украина

Очень важно сдать для воинов в госпитале кровь

В Киев прибыл новый борт с ранеными военными прямо с передовой на Донбассе. Известная волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) во вторник, 22 января, обратилась в Facebook к украинцам с просьбой помочь героям.

Отмечается, что в первую очередь для бойцов в киевском госпитале нужно сдать кровь.

"Сейчас нужна 2- и 3-, центр крови на территории госпиталя, с понедельника по четверг с 9 до 12", - рассказала она.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Среди нужных лекарств названы дексалгин и кетонов в ампулах, а также пеленки под раны.

Из продуктов питания - чай, кофе, йогурты, соки, колбаса, сыр, сладкое.

Из одежды - спортивные костюмы, футболки, куртки и шапки.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Народ, найдите пару минут помочь нашим защитникам, они в ледяных окопах, а мы спим в теплых постелях. Все необходимое мы достаем и покупаем для раненых, мы так же часть государства и надо друг другу помогать", - говорится в публикации.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Также Юсупова добавила, что ее можно найти в травматологии и в столовой для воинов. Она оставила свой телефон и номер банковской карточки для желающих передать деньги для покупки всего необходимого раненым военным: 4176 4900 0009 0459.

Видео: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Скрин: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Как сообщалось, ранее волонтер Юсупова предостерегла об аферистах, которые распространяют в соцсетях фото с раненными бойцами и просят о помощи.

Также мы писали о том, что Юсупова рассказала, что больше всего ее угнетают лживые обвинения в наживе.

Напомним, ранее волонтер высказалась о безразличии жителей Украины к событиям на Донбассе - так как многие забыли о том, что в стране идет война и каждый день есть раненные на передовой: "За неделю больше десятка раненных на передовой, война не заканчивается. А народ постит Танцы со звездами, концерт Иглесиаса, политиков, кто о чем!".

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Видео: РБК-Украина