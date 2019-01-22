Допоможіть нашим захисникам: до Києва прибув борт із пораненим бійцями

Фото: колаж РБК-Україна

Дуже важливо здати для воїнів в госпіталі кров

До Києва прибув новий борт із пораненими військовими прямо з передової на Донбасі. Відома волонтерка Наталя Юсупова (Ветвицька) у вівторок, 22 січня, звернулася у Facebook до українців із проханням допомогти героям.

Зазначається, що в першу чергу для бійців у київському госпіталі потрібно здати кров.

"Зараз потрібна 2- і 3-, центр крові на території госпіталю, з понеділка по четвер з 9 по 12", - розповіла вона.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Серед потрібних ліків названі дексалгін та кетонів в ампулах, а також пелюшки під рани.

З продуктів харчування - чай, кава, йогурти, соки, ковбаса, сир, солодке.

З одягу - спортивні костюми, футболки, куртки і шапки.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Народ, знайдіть пару хвилин допомогти нашим захисникам, вони в крижаних окопах, а ми спимо в теплих ліжках. Все необхідне ми дістаємо і купуємо для поранених, ми так само частина держави і треба допомагати один одному", - йдеться у публікації.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Також Юсупова додала, що її можна знайти в травматології та в їдальні для воїнів. Вона залишила свій телефон і номер банківської картки для бажаючих передати гроші для придбання всього необхідного пораненим військовим: 4176 4900 0009 0459.

Відео: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Скрін: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Як повідомлялося, раніше волонтерка Юсупова застерегла про аферистів, які поширюють в соцмережах фото з пораненими бійцями і просять про допомогу.

Також ми писали про те, що Юсупова розповіла, що найбільше її пригнічують брехливі звинувачення у наживи.

Нагадаємо, раніше волонтерка висловилася про байдужість жителів України до подій на Донбасі - так як багато хто забув про те, що в країні йде війна і кожен день є поранені на передовій: "За тиждень більше десятка поранених на передовій, війна не закінчується. А народ постить Танці з зірками, концерт Іглесіаса, політиків, хто про що!".

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Відео: РБК-Україна