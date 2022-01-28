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Вырывающееся от волнения сердце: Маша Ефросинина из больницы высказалась о болезни сына

Автор: Styler

Маша Ефросинина – ответственная и любящая мама. Она души не чает в дочке Нане и сыне Саши. Однажды ведущая чуть не потеряла дочь, которая получила серьезную травму во время катания на лыжах. Ведущая всегда страшно переживает за детей. Но редко делится своими тревогами с поклонниками.

В Instagram-stories Маша разместила видео из больничной палате. Оказалось, что ее сын Александр заболел.

"Не очень люблю афишировать проблемы со здоровьем мои или моих детей. Но и притворяться, что мы семья, в которой никто не болеет и ничего не происходит – это бессмысленно", - высказалась Ефросинина на камеру.

Скриншот (instagram.com/mashaefrosinina)

В подробности она решила не вдаваться, но успокоила подписчиков. Заявив, что Саша проходит плановое лечение.

"Ничего страшного. Все хорошо. Сыну сейчас кое-что планово лечим", - заверила телеведущая.

Маша отметила, что записывает видео не в привычном для зрителей состоянии, а "с вырывающимся от волнения сердцем мамы, которая ждет ребенка с процедуры".

Скриншот (instagram.com/mashaefrosinina)

К слову, сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой Миша тоже заболел, чем обеспокоил родителей. Малышу сделали тест на COVID-19, но он оказался отрицательным, хоть ребенок сильно кашлял и хрипел.

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Маша Ефросинина