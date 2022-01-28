Вырывающееся от волнения сердце: Маша Ефросинина из больницы высказалась о болезни сына

"Не очень люблю афишировать проблемы со здоровьем мои или моих детей. Но и притворяться, что мы семья, в которой никто не болеет и ничего не происходит – это бессмысленно", - высказалась Ефросинина на камеру.

Скриншот (instagram.com/mashaefrosinina)

В подробности она решила не вдаваться, но успокоила подписчиков. Заявив, что Саша проходит плановое лечение.

"Ничего страшного. Все хорошо. Сыну сейчас кое-что планово лечим", - заверила телеведущая.

Маша отметила, что записывает видео не в привычном для зрителей состоянии, а "с вырывающимся от волнения сердцем мамы, которая ждет ребенка с процедуры".

Скриншот (instagram.com/mashaefrosinina)