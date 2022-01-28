RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Виривається від хвилювання серце: Маша Єфросиніна з лікарні висловилася про хворобу сина

Автор: Styler

Маша Єфросиніна - відповідальна і любляча мама. Вона душі не чує в доньці Нані і синові Саші. Одного разу ведуча мало не втратила дочку, яка отримала серйозну травму під час катання на лижах. Ведуча завжди страшно переживає за дітей. Але рідко ділиться своїми тривогами з шанувальниками.

В Instagram-stories Маша розмістила відео з лікарняній палаті. Виявилося, що її син Олександр захворів.

"Не дуже люблю афішувати проблеми зі здоров'ям мої або моїх дітей. Але і прикидатися, що ми сім'я, в якій ніхто не хворіє і нічого не відбувається – це безглуздо", - висловилася Єфросиніна на камеру.

Скріншот (instagram.com/mashaefrosinina)

У подробиці вона вирішила не вдаватися, але заспокоїла підписників. Заявивши, що Саша проходить планове лікування.

"Нічого страшного. Все добре. Синові зараз дещо планово лікуємо", - запевнила телеведуча.

Маша зазначила, що записує відео не в звичному для глядачів стані, а "з серцем мами, що виривається від хвилювання, поки чекає дитину з процедури".

Скріншот (instagram.com/mashaefrosinina)

До слова, син Віктора Павліка та Катерини Репяхової Міша теж захворів, чим стурбував батьків. Малюкові зробили тест на COVID-19, але він виявився негативним, хоч дитина сильно кашляла і хрипіла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маша Єфросиніна