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Вся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес Леон

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 19:32
Вся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес Леон Лурдес Леон на провокационных фото (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

25-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон – личность не менее яркая, чем ее мама. Девушка прославилась участием в нескольких рекламных кампаниях, где показала свою страсть к бодипозитиву и провокациям.

Последнее ее достижение – кампейн для бренда Рианны, которая обожает приглашать к сотрудничеству женщин нестандартной красоты.

Старшая дочь Мадонны Лурдес Леон начала свой путь в мире моды достаточно поздно, но уверенно двигается в сторону его покорения. Первый контракт она подписала в августе 2020-го года, став лицом коллекции Стеллы Маккартни для Adidas. За ним последовал Marc Jacobs, где дочь Мадонны демонстрировала не только сумки, но и свое роскошное тело.

Вслед за этим была кампания Burberry и съемки для американского Vogue. На обложке она позирует с такими известными моделями, как Кайя Гербер и Беллп Хадид, буквально встав на один уровень с ними.

Громкие события, включая Met Gala и показы модных домов, распахнули для наследница поп-королевы свои двери. И она с удовольствием появляется на красных дорожках в провокационных нарядах, готовая сметать на своем пути устоявшиеся каноны красоты и любые рамки. Вся в маму!

Вся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес ЛеонВся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес ЛеонВся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес ЛеонВся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес ЛеонВся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес ЛеонВся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес ЛеонВся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес ЛеонВся в маму: самые провокационные фото дочери Мадонны Лурдес Леон

Дочь Мадонны обожает эпатаж, как и ее мама (фото: instagram.com/lourdesleon)

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