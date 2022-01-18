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Вся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес Леон

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Вівторок 18 січня 2022 19:32
Вся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес Леон Лурдес Леон на провокаційних фото (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

25-річна дочка Мадонни Лурдес Леон – особистість не менш яскрава, ніж її мама. Дівчина прославилася участю в декількох рекламних кампаніях, де показала свою пристрасть до бодіпозитиву і провокацій.

Останнє її досягнення – кампейн для бренду Ріанни, яка обожнює запрошувати до співпраці жінок нестандартної краси.

Старша дочка Мадонни Лурдес Леон почала свій шлях у світі моди досить пізно, але впевнено рухається в бік його підкорення. Перший контракт вона підписала в серпні 2020-го року, ставши обличчям колекції Стелли Маккартні для Adidas. За ним був Marc Jacobs, де дочка Мадонни демонструвала не тільки сумки, але і своє розкішне тіло.

Слідом за цим була кампанія Burberry і зйомки для американського Vogue. На обкладинці вона позує з такими відомими моделями, як Кайя Гербер і Беллп Хадід, буквально вставши на один рівень з ними.

Гучні події, включаючи Met Gala і покази модних будинків, розкрили для спадкоємиці поп-королеви свої двері. І вона із задоволенням з'являється на червоних доріжках в провокаційних образах, готова змітати на своєму шляху усталені канони краси і будь-які рамки. Вся в маму!

Вся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес ЛеонВся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес ЛеонВся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес ЛеонВся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес ЛеонВся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес ЛеонВся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес ЛеонВся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес ЛеонВся в маму: найбільш провокаційні фото дочки Мадонни Лурдес Леон

Дочка Мадонни обожнює епатаж, як і її мама (фото: instagram.com/lourdesleon)

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