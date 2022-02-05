Не выйду отсюда, а выползу: больная COVID-19 жена Сасанчина пожаловалась на новые проблемы в больнице

Жена певца пожаловалась на плохое самочувствие. К тому же, молодая мама очень устала, ведь ее маленькая доченька не спит несколько ночей и плачет.

"У меня вчера начал очень болеть живот, а сегодня уже так болит, что не выдерживаю. Малышка с рук не слазит уже третью ночь, ходим по палате туда-сюда. Надеюсь, что сегодня смогут отпустить домой. Если сегодня еще и весь день и вечер на руках будет, то я точно отсюда не выйду, а выползу", - написала Иванна.

Скриншот (instagram.com/annavi_i)

Также она рассказала о сложной ночи с Элизабет. "Вчера всю ночь ходила по палате, убаюкивала малышку. Когда я садилась, она просыпалась и начинала кричать, поэтому мы всю ночь"качались", - рассказала молодая мама.

К слову, на днях Роман, отвечая на вопросы подписчиков, отметил, что пара хочет еще детей, но пока молодым родителям сложно с маленькой доченькой, и с вопросом пополнения в семействе они точно повременят.