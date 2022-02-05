Не вийду звідси, а виповзу: хвора на COVID-19 дружина Сасанчина поскаржилася на нові проблеми в лікарні

Дружина співака поскаржилася на погане самопочуття. До того ж, молода мама дуже втомилася, адже її маленька донечка не спить кілька ночей і плаче.

"У мене вчора почав дуже боліти живіт, а сьогодні вже так болить, що не витримую. Малятко з рук не злазить вже третю ніч, ходимо по палаті туди-сюди. Сподіваюся, що сьогодні зможуть відпустити додому. Якщо сьогодні ще й весь день і вечір на руках буде, то я точно звідси не вийду, а виповзу", - написала Іванна.

Скріншот (instagram.com/annavi_i)

Також вона розповіла про складну ніч з Елізабет. "Вчора всю ніч ходила по палаті, заколисувала дитину. Коли я сідала, вона прокидалася і починала кричати, тому ми всю ніч "гойдалися", - розповіла молода мама.

До слова, днями Роман, відповідаючи на питання підписників, зазначив, що пара хоче ще дітей, але поки молодим батькам складно з маленькою донечкою, і з питанням поповнення в сімействі вони точно почекають.