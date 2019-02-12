Звездная болезнь: Ани Лорак взбесила фанатов

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники набросились на Каролину после одного из концертов

Ани Лорак, которая недавно в трусах и шубе опозорилась в России, снова стала объектом обсуждения в сети. На сей раз поклонники украинской певицы раскритиковали певицу за ее лицемерие и предположили, что у нее появилась звездная болезнь. Именно об этом пишут пользователи в комментариях под новым видео Каролины.

На ролике - фрагмент концерта Ани Лорак в рамках тура "Дива" по российским городам. Как видно, она идет по залу, собирает цветы, а в какой-то момент взяла на руки маленькую девочку.

"Мои маленькие зрители самые искренние на свете!" - написала Лорак.

Видео: instagram.com/anilorak

Фанаты тут же набросились на артистку.

"Я ее творчеством восхищаюсь, но звездная болезнь у нее поднялась", - написал один юзер.

"А охраны-то сколько собрала..." - подметил другой.

"Как же они (звезды) упиваются своей славой и вниманием!" - написал третий.

"Пипец, уже по залу ходит с четырьмя охранниками", - прокомментировал очередной пользователь.

"В белье будешь перед детками прыгать?" - задал вопрос Каролине еще один подписчик.

Напомним, что в последнее время внешность Ани Лорак поддается сильной критике из-за увлечения "улучшайзингом".